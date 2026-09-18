Orbán Viktor megoldotta, a tiszások most kilincselnek Amerikában az orosz olajért

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Magyarország mentességet kért az orosz energiahordozókat vásárló országokat sújtó amerikai szankciók alól. Hajdu Márton, a Külügyi Bizottság elnöke az Egyesült Államokban republikánus politikusokkal tárgyalt, hogy a Tisza-kormány vezette ország is megkapja azt a mentességet, amelyet Orbán Viktor egy éve megszerzett. Mivel az akkori megállapodás egy személyes viszonyon alapuló döntés eredménye volt, kérdéses, sikerülhet-e ez Magyar Péteréknek.

Sitkei Levente
2026. 09. 18. 11:34
Irányváltó üzemmódba állhat át a Barátság kőolajvezeték Forrás: AFP
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Súlyos büntetések 

A szankciós törvény arra hatalmazza fel az elnököt, hogy akár 100 százalékos vámot vessen ki azon országok amerikai exportjára, amelyek az előző 12 hónapban az öt legnagyobb orosz kőolaj- vagy földgázimportőr közé tartoztak, és a törvény hatályba lépését követően is folytatják a vásárlást. Magyarország évente 5 milliárd tonna kőolajat vásárol Oroszországtól, emellett 4,5 milliárd köbméter földgáz is érkezik. A törvényben szerepel egy kitétel, amely mentességet biztosíthat öt olyan országnak, amelynek az orosz energiától való függősége veszélyes mértékű, ebbe beletartozhat Magyarország is, de számos más ország is hasonló helyzetben van, és ezt az amerikaiak döntik el, ki számít igazán veszélyeztetettnek, egyben számukra fontosnak. Az elnök ellenjegyzése még nem történt meg, ezt követően fog kiderülni, Magyarországra mi vár.

Borítókép: A Barátság kőolajvezeték állomása (Fotó: Máté Péter)

TrumpOrbán Viktorenergia

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Nem véletlen, hogy az első magyar történelmi regény, az Abafi Erdélyben látta meg a napvilágot.

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