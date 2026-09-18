Eljött a nemzeti ellenállás ideje – íme Orbán Viktor teljes kötcsei beszéde

Hét lépés a jobboldal győzelméhez

Orbán Viktor hét pontban foglalta össze, miként kerülhet vissza a jobboldal ellenzékből a kormányra. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az egyes lépéseknek szigorúan egymás után kell következniük.

A jobboldalon belüli vitákra is kitért, és megfontoltabb megszólalásokra kérte a szereplőket. Mint mondta, a mozaiknak csak akkor van értelme, ha egységes egészet alkot.

„Az első, ahogy mondtam, a romeltakarítás, ezen nagyjából túl vagyunk. A második leltár. Mi marad? Ezen is nagyjából túl vagyunk. Három: stabilizáló döntések a szervezeteinkben. Most a Mi Hazánkról nem beszélek, az egy másik kávéház, csak a KDNP és a Fidesz ügyére látok én rá eléggé. Most itt vagyunk, mint említettem, jövő héten pontosan ezeket a stabilizáló döntéseket hozzuk majd meg. Utána negyedik lépésként stabilizálni kell a jobboldali szavazók körében a pozícióinkat. A hatodik dolog, ami a kormányra kerüléshez szükséges menetrendben olvasható, az az, hogy meg kell szerezni mindezek után a társadalmi többséget a közvéleményben. A társadalmi többség. Most nagyon messze vagyunk, majd beszélek arról, hogy miért fog ez sokkal gyorsabban történni, mint mi gondoljuk, de most csak annyit rögzítenék, hogy ettől messze vagyunk, tehát meg kell szerezni a társadalmi többséget a közvéleményben. Vagyis az elégedetlenkedőknek a száma, amikor meghaladja az elégedettek számát, akkor nyílik esély, hogy a társadalmi többséget megszerezd. Ha ez megvan, akkor a társadalmi többséget majd át kell fordítani szavazattöbbséggé. Ez az utolsó feladat, ez a hetedik. A sorrend bármilyen megsértése súlyos következményekkel jár. Ezért az összes olyan, erről majd beszélek hosszabban, agyalás, ami arról szól, hogy akkor hány pártban, hány platformon, hogy kell majd fölállni, meg milyen jelölt, ezek mind feje tetejére állítják a helyes sorrendet, mert az a legvégén jön. Erről majd beszélhetünk, hogy hogy indulunk a választáson, ha lesz választójogi törvény.”

Orbán Viktor kormányzati összeomlást vetített előre

„És mi ennek a folyamatnak, a hét lépéses folyamatnak a dinamikája? És milyen gyorsan történik ez meg?” – tette fel a kérdés Orbán Kötcsén.

„Ez két dologtól függ. Az egyik, hogy mi magunk hogyan dolgozunk. A másik, hogy a kormányzat összeomlása milyen ütemben következik be. Ez bekövetkezhet gyorsan, bekövetkezhet lassan, bekövetkezhet középtempósan, zűrzavaros formában.”

Szerinte a kormányzati összeomlás alpontjai megjósolhatók: „No, milyen sorrendben fognak jönni a bajok? Tehát a kormányzati összeomlásnak milyen alpontjait látjuk majd? Ennek egy része természetesen hályogkovácsolás, mert nem matematika. Intuíció, megérzés, tapasztalat, ilyesmi. Első helyen az önkormányzati csődök következnek majd. Második helyen az agrárcsődök következnek. Harmadik helyen a KKV-csődök, negyedik helyen a nyugdíjasok problémái, és összességében a végén egy teljesen leblokkolt és makrogazdasági mutatóiban is megrendült gazdaság. Ez az a forgatókönyv, ami előtt állunk. Nem azért, mert ezt kívánjuk, nem azért, mert mi idézzük elő, mert sajnos ezt ha akarnánk, se tudnánk előidézni, ráadásul, nem is akarunk rosszat a hazánknak, egész egyszerűen ez a folyamatok előrejelezhető dinamikája. Ugyanis az a helyzet, hogy a kormányzat alkalmatlansága, ami 5 hónap után teljesen nyilvánvaló, legalábbis ebben a körben azt hiszem, hogy nyilvánvaló, még ha a nép számára nem is, és a kormányzati inkompetencia természeténél fogva csak ideiglenesen titkolható.”

A Fidesz elnöke az új hivatalt is bírálta

Orbán Viktor a kormánypárti politikusokról azt mondta: „Ők félnek jobban. És minden reggel attól rettegnek, hogy az aznapi színpadi előadás nem fog sikerülni, és nem az ő témájukról, hanem a valóságról lesz szó, és minden hazugság ki fog derülni egymás után, és nekik ezt kell megakadályozni.”

Úgy vélte, ezért hoznak létre olyan, általa ÁVH-nak nevezett hivatalokat, amelyek jogkörei szerinte ismeretlenek a jogállamokban.

A szerinte lelepleződött valótlanságokról így fogalmazott: „Kiderült ugye, hogy az egész környezetszennyezéses kampány egy hazugság volt, ezt másnap jelentette be valamelyik zöld szervezet, hogy Gödön nincsen semmi baj, nincs is azóta gödi ügy. A másik nagy hazugság a pedofília volt, amit ránk akartak verni, amiről kiderül, hogy ők fizették a hamis vád és hamis tanúkat, semmilyen pedofília bűnünk nincs. Most van a harmadik nagy lebukás, ami arról szól, hogy az ígéretek nem tarthatók be. És a negyedik, amikor ki fog derülni, hogy korrupciót kiáltottak mindenhol, de nincs. De nincs. Egymás után fogjuk megnyerni a pereket. Ezt a kormányt én vezettem. Ebben a kormányban nem voltak korrupciós ügyek.”

A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a jobboldal „krédója, a magja, a struktúrában, a politikai struktúrában a helyünket kijelölő dolog, az a szuverén Magyarország, és hogy nem leszünk gyarmat.”

„Mi a Tisza? És mi a Tisza küldetése?” – tette fel a kérdést.

„A Tisza küldetése, hogy ismét gyarmatot csináljon Magyarországból. Erről állapodott meg a külhatalmakkal. A gyarmattartó neve Brüsszel. Az eszközei: titkosszolgálati eszközök, Soros-hálózat, multicégek és Brüsszel zsarolása Magyarországgal szemben. Ez a helyzet. Ami most történik a Tisza kormányzása alatt, az nem más, minthogy ismét gyarmatot fognak csinálni Magyarországból.”

A politika után a gazdaság elfoglalásától tart

Orbán Viktor arról is beszélt kötcsei felszólalásában, miként látja Magyarország szuverenitásának veszélyeztetését: „meggyőződésem, hogy ezt ígérte meg a mostani kormány Brüsszelnek. Megígérte, hogy letakarítja a szuverenista, gyarmatellenes nemzeti erőket, Brüsszel ebbe nem szól bele, ezért nem mondanak semmit. Hiába nyilvánvaló, hogy jogellenes és minden európai normával ellentétes a köztársasági elnök, a politikai verseny kizárása, nem csak az én esetemben, képviselők esetében is. Brüsszel azért nem szól semmit, mert ez a deal része. Hogy ti, kedves Tisza, letakarítjátok a szuverenista nemzeti erőket Magyarországon. Elintézitek nekünk, hogy még egyszer az nem történhet meg, ami az elmúlt 16 évben volt. Mert az elején ez még csak bankadót jelent, aztán amikor komolyabbra fordulnak a dolgok, akkor majd kiderül, hogy a migráció se megy, ha még komolyabbakra, akkor kiderül, hogy háború van, és ezek a végén még kimaradnak belőle, miközben Európa háborúba akar menni. Odaküldtek nekünk egy miniszterelnököt, aki ott vétózgat nekünk olyan ügyekben, amiben egész Európa sorsa megfordulhat. Ez még egyszer nem fordulhat elő, és a Tisza ezt teljesíti. Elfoglalták a politikát."

"A megállapodás másik és nagyobb része az az, hogy elfoglalják a gazdaságot is. Át fogják adni a gazdaságot, a magyar gazdaságot, amit nagy nehezen visszamagyarosítottunk: energiaszektor, bankszektor, sorolhatnám tovább, telekommunikáció, ezeket vissza fogják adni a külföldieknek. Az Eon-nak adtak 230 milliárd forintot, miközben a Tigáznak meg nullát, 230 milliárd vissza nem térítendőt. Az általunk széndioxid-kvótával megvámolt cégeknek visszaadtak 100 milliárdot, csak most, az utóbbi napokban. Öt hónap se telt el. 230-100 milliárd, sorolhatom tovább. Megy ki a pénz. És tönkre fogják tenni a nagy magyar cégeket, és át fogják adni a külföldieknek. Ami teret mi elfoglaltunk a külföldiektől, mert 2010-ben, ne felejtsük el, hogy az energiaszektorban, a bankszektorban, a médiaszektorban 80%-os külföldi, azon belül is német tulajdon volt. Ezeket mi nem úgy, mint ők, nem újkomcsi módra, hanem polgári módon, szépen lassan 16 év alatt kivásároltuk, megvettük, betársultunk és így tovább. Ezt most mind vissza fogják venni. Ez a megállapodás lényege. Ez a gyarmati lét lényege. Úgyhogy elfoglalták a politikát és most át fogják adni a magyar gazdaságot is. Ha lenne kedvem humorizálni, mint ahogy nincsen, akkor azt mondanám, hogy Brüsszelben azt mondták, kaptok tőlünk pénzt, és ti lehettek a legvidámabb gyarmat. A baj az, hogy Brüsszelben sincs elég pénz. Úgyhogy vidámság nem lesz, gyarmat az meg van. Most itt tartunk.”

Két eltérő világkép

Orbán Viktor úgy vélte, mindebből két eltérő világkép rajzolódik ki: „ha meghatározzuk a politikai teret, akkor azt látjuk, hogy itt van két stratégia, két kultúra, két világkép. Egy baloldali, meg egy jobboldali. A baloldali elfogadja, sőt közreműködik abban, hogy Magyarország gyarmat legyen, a jobboldal pedig szuverén Magyarországot akar. A baloldal önkényt akar, a politikai ellenfelek fölszámolását és a verseny kiiktatását. A jobboldal politikai versenyt akar. A baloldal radikális, erőszakos és újkommunista. A jobboldal békés, nyugodt és polgári. A semlegesség föladása a baloldal identitásának lényege. A mi szuverén identitásunk fontos része az volt, hogy az Európai Unió és Oroszország közötti proxy háborúból, a nyílt háborúba haladó helyzetből mi kiléptünk, és semleges pozíciót vettünk föl. Ma azért nincs külpolitikája Magyarországnak, és azért egy Orbán Anita nevű és képességű hölgy a külügyminiszter, mert a gyarmatoknak nincs külpolitikája. Hát milyen dolog is lenne az? Majd a gyarmattartó megüzeni, hogy melyik ügyben melyik fontos ügyben, hogy mit kell csinálni. De hogy a gyarmatnak önálló külpolitikája legyen, olyan még sosem volt. Nem is lesz. Ezért van az, hogy volt egy amerikai politikai védőhálónk Brüsszellel szemben, azt azonnal föladták. Volt egy megállapodásunk az energiáról az oroszokkal, azt azonnal föladták. Volt egy szuverén megállapodásunk a kínaiakkal, hogy a legmodernebb elektromobilitási technológiákat behozzák Magyarországra, és egy ipari korszakváltásban a kínai tőkére fogunk támaszkodni. Ezt most számolják föl. És volt egy megállapodásunk a türk világgal, hogy megnöveljük a kereskedelmet, hogy ne a 85 százalék menjen a jövőben is mind az Unióba, hanem másik irányba is, és cserébe ők beengednek bennünket az árupiacaikra, az olajmezőikre és a gázmezőikre. Halkan mondom, az elmúlt években Azerbajdzsánban olajpiacot, olajmezőket, gázmezőket vásároltunk Kazahsztánban szintén, Üzbegisztánban pedig az OTP privatizálta az egyik legfontosabb bankot. Ez mind nincs. A Türk Tanács legutolsó ülésére Magyarország nem küldött képviselőt. Hiszen a gyarmatnak nincs saját külpolitikája. Ez a helyzet. A baloldal elfogadja, hogy ha a világ blokkosodik, akkor Magyarországnak valamelyik blokkhoz kell tartoznia. A szuverén jobboldal ezt nem fogadja el, hanem egy reláció-mintázatot hoz létre, és a fontos szereplőkkel különutas megállapodásokat köt. Különösen így van ez, így kell ennek lennie, így kellene ennek lenni most, amikor a világban egyébként blokkosodás van. A gazdaságban a baloldal elfogadja, hogy az európai gazdaság tartósan hadiipari átállást hajt végre, ez történik most Európában. A jobboldal, legalábbis bennünket illet, mi ragaszkodunk a béketervhez és a békegazdasághoz, már csak azért is, mert amikor Németország átalakítja a gazdaságát hadiiparrá, akkor elveszítjük azokat a kapcsolódási pontokat, ami a német növekedés jótékony hatását adta meg nekünk Magyarországra, mondjuk az autóipart, de a német fegyveriparba mi nem vagyunk beszállítók. A német mesterséges intelligencia rendszerbe nem vagyunk beszállítók. A német IT rendszerbe mi nem vagyunk beszállítók. Tehát egy német vagy európai hadiipari átállás, az azt fogja eredményezni, hogy a német gazdaság esetleges megindulása, ami felettébb kétséges, az olyan szegmensekben történik, amihez nincs kapcsolódása a magyar gazdaságnak, ezért nem fogja húzni a magyar gazdaságot. Ami a politika lényegét illeti, arról a baloldal azt gondolja Magyarországon, hogy a politika az nem más, mint egy kommunikációs túlélési stratégia, a jobboldal pedig azt gondolja, hogy a politika a valóság művészete. A baloldal érzékelésmenedzsmentet csinál, a jobboldal pedig azt állítja, hogy a valóságot nem lehet legyőzni.”

Orbán Viktor: A valóságról kell beszélni

A volt miniszterelnök úgy vélte, a jobboldalnak nem a kormányzati kommunikációra, hanem a valóságra kell összpontosítania: „A miniszterelnököt nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Minden nap van egy színházi előadás, pont annyi figyelmet is érdemel. Ezzel szemben itt van a valóság, arról meg beszélni kellene. Nincs jelentősége annak, hogy mit mond a miniszterelnök. Egyetlen dolognak van jelentősége. Mi történik? Az történik, hogy 700 forint a gázolaj, az egy valóság. Az, hogy az agrárium tönkrement és nincsen semmilyen segély. Az, hogy a forint árfolyama megerősödött, és az exportra termelő kis- és középvállalkozók semmilyen támaszt nem kaptak. Ez a való. Erről kéne beszélni.”

Bírálta a kormány gazdaságpolitikusait

Orbán Viktor a Tisza-kormány gazdaságpolitikusait is bírálta: „Tehát abban a helyzetben vagyunk, hogy nehéz időkben van egy inkompetens kormányunk, nehéz időkben vannak rossz kormányzati döntések, nehéz időkben vannak gyenge kormányzati emberek, amiért a gazdaság lebénult, az egész gazdaságban jó esetben kivárás van, vagy teljes leállás. És ennek súlyos következményei lesznek, és ők attól rettegnek minden nap, hogy ez mikor fog kiderülni. Mikor derül fényre az igazság, illetve a valóság. A gyenge emberekről csak annyit szeretnék mondani, a kormányzati hibáktól függetlenül, meg koncepciótlanságtól függetlenül is nagyon nehéz helyzetben: olajválság, egy gyengélkedő Németország, egy rossz állapotban lévő Európai Unió, ilyen körülmények között, még ha jól csinálod is, nagyon nehéz eredményeket elérni. Nos, egy ilyen helyzetben a magyar gazdaságpolitika élén egy energiakereskedő áll, egy tréder. Egy olyan ember, ez a Kapitány nevű ember, aki életében makrogazdasággal nem foglalkozott. Azzal foglalkozott, hogy eladjon valamit. Ez gazdaságfilozófiának, gazdaságstratégiának kevés. Fogalma nincs arról, hogy mi a makrogazdaság. De fogalma nincsen. Jól főz kávét. Decens ember. A Nagy Marcinál ötször kedvesebb, de lehet, hogy tízszer. Sőt, mézes szagú és bülbül, különösen a Marcihoz képest. Ez mind igaz. De a Marcinak volt fogalma a makrogazdaságról, még ha nem is volt mindig igaza.” Kapitány István mellett Kármán Andrásról is bírálóan szólt. „Gyenge embernek” nevezte, akibe – mint fogalmazott – „beletörlik a lábukat”, miközben a pénzügyminiszternek kellene a kormány egyik legerősebb tagjának lennie.

„Eljött a nemzeti ellenállás ideje”

„A mi válaszunk az volt először is, hogy rendben, átadtuk a kormányzást. Megadtuk a 100 napot. Türelmesek voltunk, tán még a kelleténél jobban is, és méltányosak is voltunk. Ahhoz képest, ahogy ők viselkedtek, talán még a kelleténél is jobban. De megadtuk a 100 nap méltányos türelmi időt. És lenyeltük az összes sértésüket. Eltelt öt hónap. Ez a szakasz véget ért. Ennek vége van, ezt nem lehet folytatni. Eljött a nemzeti ellenállás ideje. Vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak. Föl kell venni a kesztyűt és harcolni kell.”

A választóknak kell leváltaniuk a kormányt

„Fontos dolog, hogy az ember tudja, hogy pontosan miért is harcol. Fontos tudnunk, hogy mi nem a kormánytöbbség ellen harcolunk. Mert a kormánytöbbség az olyan, hogy aki hozta, az is viszi. A nép hozta, majd a nép elviszi. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy mi valahogy valami ravasz trükkel vagy csellel kioperáljuk őket onnan, ezt felejtsük el. Ez nem a mi dolgunk. Aki hozta, az is viszi. A nép hozta, ő főzte, ő eszi meg, ő is viszi el. Tehát nekünk nem mindenfajta ravasz, furmányos, politikai, taktikai megoldásokon kell törni a fejünket, egyáltalán nem."

Nem alkudhatnak meg az önkénnyel

„Nekünk az a dolgunk, hogy meg nem alkuvó harcot folytassunk minden önkényuralmi megnyilvánulással szemben. Egyenesen beszéljünk, nyíltan beszéljünk, a valóságról beszéljünk, meg kell védeni mindenkit, akit megtámadtak, az mégsem járja, hogy egyébként, ha politikai hibát vagy szabálytalanságot követett el, köztörvényesek között üljön a Csillagban. Ez minden határon túl van, mint ahogy az sem járja, hogy egyébként nőket visznek el vezetőszáron, mint valami nagyon veszélyes dokumentumfilmben lehetett, hogy rendőrnek kell letartóztatnia. Az egész elfogadhatatlan, és mindenkinek tudnia kell, aki ezekben részt vesz, az mind meg fogja kapni azt, ami ezért jár. Nem az, aki kiadta a parancsot, az is, aki ezekben részt vett.”

Felelősségre vonást helyezett kilátásba

Orbán Viktor Kötcsén kijelentette: az általa illegitimnek nevezett hivatalban vállalt szerep büntetőjogi és pénzügyi felelősséggel járhat: „És egy dolgot világossá kell tenni, különösen most, hogy az ÁVH nevű intézmény föláll. Tehát a dolog az úgy van, hogy a felelősségre vonás elkerülhetetlen. Nem tudjuk majd felelősségre vonni a politikusokat, mert a politikusok, akik az ÁVH-t felállították, azok politikai felelősséggel tartoznak. De az biztos, hogyha valaki fölállít egy illegitim, törvénytelen ÁVH-t, és abban valaki jelentkezik és munkát vállal, és ott döntéseket hoz, mindenki, aki oda bement és döntéseket hozott, büntetőjogi és pénzügyi felelősséggel tartozik, és a felelősségre vonása nem lesz elkerülhető. Ezért ennek az ÁVH-nak a működését minden nap nyomon követjük.”

A jobboldali erők együttműködését sürgette

A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy bár a Fidesz vezeti az általa nemzeti ellenállásnak nevezett mozgalmat, szerepe nem kizárólagos, a jobboldali erőknek pedig nem egymással kell küzdeniük.

Mindenkit támogatnának, aki fellép az önkény ellen

„A Fidesznek meg azt kell megértenie, hogy az a tény, hogy a nemzeti ellenállásnak ő a vezető ereje, az nem jelent kizárólagosságot. És aki ezt így értelmezi, azonnal rá kell ütni a kezére. Az felelősséget jelent, mindenkit támogatni kell. Az a lényege, a Fidesznek az a dolga, hogy aki az önkény ellen hajlandó felemelni a hangját és hajlandó harcolni, azt nemzeti alapon, még a baloldalt is ideértve, azt támogatni kell. És aki egy másik jobboldali csoport ellen harcol, azt tilos támogatni. Egy fillért nem lehet adni, semmilyen erőforrást nem lehet neki adni, mert az kártékony. Ma az önkény ellen harcolunk. Az újkommunista baloldal ellen harcolunk.”

Közös ügyek, közös nyelv és kölcsönös lojalitás

„Tehát az ősz feladata: közös ügyek, közös nyelv, kölcsönös lojalitás, egységes nemzeti tábor, nagy mozaikkép. Ígéretek valóságpróbája, a kormány szembesítése a valósággal. Hazugságok lebuktatása és az újkommunista rendszer valódi természetének a felrajzolása. A digitális részben, digitális térben is dolgoznunk kell, de meg kellett tanulnunk a kampányban, hogy a digitális tér nem helyettesíti a közösségeket, különösen most, hogy egy digitális tanácsköztársaságban élünk.”

Gyors kormányzati dezintegrációra számít

Orbán Viktor az ősszel várható gazdasági folyamatokról is beszélt: „Ami jön az ősszel, az az, hogy a kormányzati felelősség elől való menekülés lehetőségei korlátozottak, a gazdaság szereplőitől kapott információk szerint biztosnak mondhatjuk, hogy ha valami csoda nem történik, a gazdaság az falnak megy. Ennek eredményeképpen a kormány dezintegrációja sokkal gyorsabb lesz, mint mi azt gondoljuk. Nekünk készen kell állnunk, mert amikor azt mondtam önöknek, azt mondtam nektek, hogy aki hozta, az viszi, a nép hozta, majd a nép viszi, de ha nem mi buktatjuk meg, akkor mi a dolgunk? Az a dolgunk, hogy mikor a nép majd jön és viszi, akkor mi készen álljunk. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a nép egy részének és a jobboldalnak a kapcsolata nem szerelmi jellegű. Nem szerelmi jellegű. Van egy nagy része a magyar társadalomnak, aki csak akkor jön a jobboldalhoz, amikor a normális emberek orvoshoz meg paphoz mennek. Ez a helyzet. Nekünk egy dolgunk lesz, hogy akkor rendeljünk. A rendelő ajtaja legyen nyitva. Műszerek kikészítve. És amikor a kedves beteg megérkezik, akkor megkérdezzük: hol fáj? Tehát nekünk arra kell készen állni, hogy amikor jönnek az orvoshoz, akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni. Ha a paphoz jönnek, akkor sem kell megijedni, ezért vagyunk koalícióban a KDNP-vel, majd ők tudják, mi a teendők, és ezzel megvagyunk.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.”

A beszéd vissza is hallgatható: