Őszöd már történelem, de a politikai bizalom válsága velünk maradt

A 2006 őszén kibontakozó politikai válság, a tüntetések és az állami fellépés már közvetlen alapjogi és jogállami kérdéseket vetett fel. A jogállam egyik alapkövetelménye, hogy politikai válsághelyzetben is fennmaradjon az állami kényszer joghoz kötöttsége, a békés gyülekezés szabadsága, valamint a rendőri intézkedések szükségességének és arányosságának követelménye. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország demokratikus jogállam, míg a VIII. cikk (1) bekezdése biztosítja a békés gyülekezéshez való jogot. Nemzetközi szinten ugyanezt védi az Emberi Jogok Európai Egyezménye 11. cikke, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikke.

A 2006-os események utóéletét jól mutatja a Patyi kontra Magyarország ügy is, amelyben az Emberi Jogok Európai Bírósága a Kossuth tér hosszabb időre történő lezárásával összefüggésben megállapította az EJEE 11. cikkének sérelmét. Ez arra mutat rá, hogy még súlyos politikai feszültség vagy közrendvédelmi helyzet esetén sem szorulhatnak háttérbe automatikusan az alapjogi garanciák.

Az őszödi beszéd máig érvényes öröksége ezért kettős. Politikai értelemben azt mutatja meg, milyen mély és tartós következményekkel járhat, ha a választók azt érzékelik, hogy a kormányzati szándék és a választások előtti kommunikáció között tudatos eltérés volt. Jogállami szempontból pedig azt, hogy az ebből kibontakozó politikai válság kezelése során az államnak különösen szigorúan tiszteletben kell tartania a joghoz kötöttség, az arányosság, a gyülekezési szabadság és a hatékony jogorvoslat követelményeit.