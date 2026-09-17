„Ne ámítsuk már egymást!” – Schmidt Mária szerint nem lehet megkerülni az alapvető kérdést a Terror Háza ügyében

Schmidt Mária szerint ezért a mostani ügyben nem lehet kizárólag működtetési, gazdasági vagy technikai kérdésekről beszélni. Bejegyzésében azt írta:

Tarr Zoltán emlékezetpolitikáért felelős miniszterként egy alapvető kérdésben kénytelen állást foglalni, mégpedig abban, hogy miként tekint a nácizmus és a kommunizmus történelmi bűneire.

Csiki-csuki tiszás módra

A vita előzménye, hogy Tarr Zoltán kedden bejelentette: megszünteti Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és ideiglenesen bezárják a Terror Háza Múzeumot. A miniszter indoklása szerint erre addig kerül sor, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, illetve tisztázódnak a jogok, valamint a múzeum szakmai, gazdasági és működtetési keretei.

A döntés komoly visszhangot váltott ki, ezt követően pedig már másnap változott a korábbi bejelentés: Tarr Zoltán közölte, hogy a Terror Háza jövő kedden ismét megnyitja kapuit.