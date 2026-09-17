„Ne ámítsuk már egymást!” – Schmidt Mária szerint nem lehet megkerülni az alapvető kérdést a Terror Háza ügyében

Schmidt Mária szerint ezért a mostani ügyben nem lehet kizárólag működtetési, gazdasági vagy technikai kérdésekről beszélni. Bejegyzésében azt írta:
Tarr Zoltán emlékezetpolitikáért felelős miniszterként egy alapvető kérdésben kénytelen állást foglalni, mégpedig abban, hogy miként tekint a nácizmus és a kommunizmus történelmi bűneire.
Csiki-csuki tiszás módra
A vita előzménye, hogy Tarr Zoltán kedden bejelentette: megszünteti Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és ideiglenesen bezárják a Terror Háza Múzeumot. A miniszter indoklása szerint erre addig kerül sor, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, illetve tisztázódnak a jogok, valamint a múzeum szakmai, gazdasági és működtetési keretei.
A döntés komoly visszhangot váltott ki, ezt követően pedig már másnap változott a korábbi bejelentés: Tarr Zoltán közölte, hogy a Terror Háza jövő kedden ismét megnyitja kapuit.
A múzeum egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható, miközben megkezdődik a kiállítás felülvizsgálata. A miniszter közlése szerint a szakmai munkában történészek és „független szakértők” vesznek részt. A kiállítás a vizsgálat ideje alatt változatlan formában marad megtekinthető.
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