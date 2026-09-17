Megmagyarázta a gólörömét Szoboszlai Dominik, akire Iraola öt poszton is számított

A legtöbb (új) csapattársával hamar összeszokott Szoboszlai nagyon büszke és boldog, amiért egyre népszerűbb a szurkolók körében, örül, hogy példaképe lehet sok gyermeknek. Ezt immáron csapatkapitány-helyettesként is megteheti, de ha eljön az idő, szívesen viselné a holland Virgil van Dijk helyett a karszalagot.

Nincs annál nagyobb, mint a Liverpool csapatkapitányának lenni. Szóval örömmel vállalnám el

– idézte szavait a Nemzeti Sport.

A Liverpool legközelebb vasárnap délután, a Bournemouth – vagyis Iraola és Kerkez Milos előző csapatának – vendégeként lép pályára a Premier League-ben.