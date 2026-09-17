Messze még az űrháború, de sokan készülnek rá

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Az amerikai csapatoknak fel kell készülniük az űrben való küzdelemre, állítja Donald Trump vezető katonai tanácsadója. Den Caine szerint nem csupán a Föld körüli pályán képzelhető el konfliktus, de a Hold is hadszíntérré válhat hamarosan.

Sitkei Levente
2026. 09. 17. 14:32
Fotó: JIN LIWANG Forrás: XINHUA
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Young recruits undergo initial military training during the first week of France s new voluntary national service within the French Air and Space Force, at Air Base 105 in Evreux, Normandy, France, on September 4, 2026. Here, recruits practice military drill. De jeunes appeles suivent leur formation militaire initiale dans le cadre du nouveau service national volontaire au sein de l Armee de l Air et de l Espace, sur la base aerienne 105 d Evreux, en Normandie, en France, le 4 septembre 2026. Ici, les recrues s entrainent a l ordre serre. (Photo by Meryl CURTAT / Hans Lucas via AFP)
Francia önkéntes légi- és űrkadétok a kiképzés kezdetén. Fotó: MERYL CURTAT / Hans Lucas

Az ambíciózus tervek azonban minden ország részéről megelőzik a valódi tevékenységet, vagyis az továbbra is a tudományos-fantasztikus irodalom témája, hogy az emberiség az űrben megtelepedjen vagy harci cselekményeket hajtson végre. Az űrkutatás máig rendkívül drága és rizikós kaland, vagyis a viták eldöntésére még ma is alkalmasabb a Föld, mint a világűr.

Borítókép: Kínai Hosszú menetelés-rakéta indul az űrbe (Fotó: JIN LIWANG)

Egyesült Államokkínaiűr

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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