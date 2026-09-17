Messze még az űrháború, de sokan készülnek rá

Francia önkéntes légi- és űrkadétok a kiképzés kezdetén. Fotó: MERYL CURTAT / Hans Lucas

Az ambíciózus tervek azonban minden ország részéről megelőzik a valódi tevékenységet, vagyis az továbbra is a tudományos-fantasztikus irodalom témája, hogy az emberiség az űrben megtelepedjen vagy harci cselekményeket hajtson végre. Az űrkutatás máig rendkívül drága és rizikós kaland, vagyis a viták eldöntésére még ma is alkalmasabb a Föld, mint a világűr.

Borítókép: Kínai Hosszú menetelés-rakéta indul az űrbe (Fotó: JIN LIWANG)