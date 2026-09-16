Lavrov Európát figyelmeztette: Nagyon rövid háború lesz, ha Európa megtámadja Oroszországot
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Jekatyerinburgban mondott beszédet egy rendezvényen, amelyben figyelmeztette Európát egy Oroszországgal folytatott nagyobb háború következményeire. Beszédében Lavrov az Egyesült Államokkal való kapcsolatok jövőjére, valamint az Ukrajnával folytatott tárgyalásokra is kitért.
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