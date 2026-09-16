Rendkívüli

Új albummal érkezik Ákos

Lavrov Európát figyelmeztette: Nagyon rövid háború lesz, ha Európa megtámadja Oroszországot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Jekatyerinburgban mondott beszédet egy rendezvényen, amelyben figyelmeztette Európát egy Oroszországgal folytatott nagyobb háború következményeire. Beszédében Lavrov az Egyesült Államokkal való kapcsolatok jövőjére, valamint az Ukrajnával folytatott tárgyalásokra is kitért.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 16. 19:04
Szergej Lavrov Fotó: MAXIM SHIPENKOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Szergej LavrovOroszországEurópaEgyesült Államok

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekschmidt mária

Messzire masíroztak

Pilhál György avatarja

Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.