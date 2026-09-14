Bokros Lajos elképesztő javaslatokat tett és támogatná a Tisza-kormányt a megszorításokban

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Megszorítások özönét savasolja a Tisza-kormánynak Bokros Lajos, a volt Horn-kormány pénzügyminisztere. A rezsicsökkentéstől és a plusz nyugdíjaktól is búcsút benne, az édesanyák adómentességét pedig a Fidesz leggonoszabb intézkedésének nevezte.

Kiss Gergely
2026. 09. 14. 10:16
Bokros Lajos szívesen venné, ha a Tisza-kormány végrehajtaná a megszorításokat Fotó: Unger Tamás
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Nem csak Bokros mondja a Tiszának

Bokros Lajostól nem meglepőek a fenti javaslatok, hiszen az ő nevéhez fűződik a 1995-ös Bokros-csomag. Az a többi között a forint leértékelését tartalmazta, az állami szférában befagyasztották a béreket és szűkítették a szociális kiadásokat. Így például megnyirbálták a családi pótlékot és a felsőoktatási támogatásokat.  

A fenti pontok azonban máshonnan is visszaköszönnek, hiszen lényegében megegyeznek az Európai Bizottság ajánlásaival. A Tisza-kormánytól nem idegenek ezek a pontok, hiszen az uniós forrásokért cserébe több vállalást is tett. Erős jelek mutatnak például arra, hogy előbb-utóbb véget ér Magyarországon a rezsicsökkentés politikája. 

gazdaságBokros Lajosmegszorítások

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