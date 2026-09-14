Bokros Lajos elképesztő javaslatokat tett és támogatná a Tisza-kormányt a megszorításokban

Nem csak Bokros mondja a Tiszának
Bokros Lajostól nem meglepőek a fenti javaslatok, hiszen az ő nevéhez fűződik a 1995-ös Bokros-csomag. Az a többi között a forint leértékelését tartalmazta, az állami szférában befagyasztották a béreket és szűkítették a szociális kiadásokat. Így például megnyirbálták a családi pótlékot és a felsőoktatási támogatásokat.
A fenti pontok azonban máshonnan is visszaköszönnek, hiszen lényegében megegyeznek az Európai Bizottság ajánlásaival. A Tisza-kormánytól nem idegenek ezek a pontok, hiszen az uniós forrásokért cserébe több vállalást is tett. Erős jelek mutatnak például arra, hogy előbb-utóbb véget ér Magyarországon a rezsicsökkentés politikája.
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