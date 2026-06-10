Armageddont hoz a magyar családoknak, ha a kormány végrehajtja az országajánlásokat

Tőkejövedelem-adó emelése, illetve az eddigi adókedvezmények megszüntetése

Hazánkban az egyik legnagyobb a lakossági megtakarítások aránya, az ÁKK legfrissebb, első negyedéves hivatalos jelentése szerint 1,4 millió lakossági állampapírral rendelkező ügyfél van Magyarországon, s emellett még a 18 év alatti gyermekek negyedének, több, mint 400 ezer gyermeknek takarékoskodnak babakötvényben. Ezek a számok is mutatják, hogy a lakosság jelentős részét érintené csak ez a két takarékossági forma esetén az adómentesség eltörlése.

A tőkejövedelem-adó alól 2010 előtt nem volt ilyen széles körű mentesség, s az adó mértéke is jóval meghaladta a jelenlegi 15 százalékot, a kamatadó 20 százalék volt, az osztalékadó pedig 25, némely esetben 35. Ezt a szintet kívánják ismét visszavezetni? Vissza fog esni a jelenlegi 20 százalékról a 2010-es 2-3 százalékra a lakossági állampapír-megtakarítások aránya. Ez utat tud nyitni egy újabb IMF-hitelfelvételnek, aminél lehet, hogy a költségvetés kamatkiadásai csökkennek, de a kifizetett kamatok mennek külföldre, nem maradnak a magyar gazdaságban, sőt számolni kell az árfolyamkockázattal is, amit általában nem szoktak emlegetni, amikor az adósságszolgálatról beszélnek.

Otthonteremtési támogatások megszüntetése

Ezt láttuk már 2002-ben is, amikor az Orbán kormány támogatott hitelét megszüntette Medgyessy Péter, s jött helyette a devizahitel, amiből aztán alig tudtuk kimenekíteni a honfitársainkat. Akkor is beszéltek bérlakásprogramokról, de semmi nem lett belőlük. A bérlakásprogramok azoknak jók, akik a bérlakások tulajdonosai, s ezek sokszor külföldi befektetők. Akinek albérletben kell leélni az életét, vagy az életéből hosszú éveket, azok igazán kiszolgáltatottak maradnak, s ők valóban nagyobb eséllyel kerülnek a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közé. Ez megint elvezethet a Magyar Péter által emlegetett 3 millió szegényhez hazánkban.