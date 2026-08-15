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Milák Kristóf hiányában is magyar szenzáció 200 pillangón az Eb-n

Márton Richárdúszó európa-bajnokságKós HubertMilák Kristóf

Milák Kristóf hiányában is magyar szenzáció 200 pillangón az Eb-n

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A rövidebb távokon remeklő Milák Kristóf nem indult el régi fő számában, 200 pillangón az úszó Európa-bajnokságon Párizsban. Ott, ahol két éve emlékezetes csatában győzte őt le Léon Marchand az olimpián. Most Kós Hubert és Márton Richárd próbált visszavágni a francia klasszisnak Milák hiányában: Marchand most is brutális időt úszott, de Márton Richárd ezüstérme is szenzáció. Sárkány Zalán is második lett 1500 gyorson.

Szalay Attila
2026. 08. 15. 19:07
Márton Richárd újra ezüstérmes 200 pillangón Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
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Kós Hubert a 200 pillangó döntője után 200 vegyesen középdöntőben úszott: a második legjobb idővel (1:56,73) jutott be a vasárnapi döntőbe. 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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