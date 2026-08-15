Óriási magyar dráma az atlétikai Eb-n, a legvégén vette el a bírói döntés az érmünket

Venyercsán, Stano és López csatázott az érmekért, aztán jött a büntetés

A spanyolt hamarosan megelőzte az olasz Massimo Stano is – neki csak az Eb-cím hiányzott a gyűjteményéből a rajt előtt, miután 2021-ben olimpiai (20 km), egy évvel később vb-aranyat (35 km) nyert. Stano a ritmusváltása után hamar Venyercsánt is utolérte. Az olasz és a magyar gyalogló néhány kilométeren át együtt haladt, López kb. tíz másodperc hátrányból követte őket, ugyanakkor Venyercsán két riválisának ekkor sem volt még figyelmeztetése.

Stano 38 kilométernél ellépett a magyar riválisától is, López viszont nem tudott igazán közelíteni.

Az utolsó kilométerre fordulva azonban Venyercsán megkapta a harmadik figyelmeztetését is, így tehetetlenül nézte, ahogy többen is megelőzik.

Stano nyert, López lett a második, a bronz a francia Aurélien Quinion ölébe hullott, aki 2:40 perces hátrányban ért célba. Venyercsán Bence végül hatodik lett. Tóth Norbert a 11., Helebrandt Máté a 16. helyen ért célba, a nők között félmaratoni távon Spiller Tiziana 10., Kovács Alexandra 23. lett.

Az idei Eb-n így továbbra is a kalapácsvető Halász Bence aranya az egyetlen érmünk.

Magyar érdekeltségű számmal zárul az atlétikai Eb

Szombaton a gyaloglók után magyar színekben versenyez még a távolugrás selejtezőjében Bánhidi-Farkas Petra, valamint befejezi a hétpróbát Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina – egy nap, négy szám után előbbi a 11., utóbbi a 18. helyen áll.