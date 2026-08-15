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gyaloglásVenyercsán Benceatlétikai Európa-bajnokságHelebrandt Máté

Óriási magyar dráma az atlétikai Eb-n, a legvégén vette el a bírói döntés az érmünket

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Kis híján megszületett a birminghami atlétikai Európa-bajnokság második magyar érme. A kalapácsvető Halász Bence keddi aranya után a gyalogló Venyercsán Bence a maratoni távon végig dobogós helyen állt. Venyercsán gyors kezdés után sokáig egyedül haladt az élen, később a tokiói olimpiai bajnok Massimo Stano és a korábbi vb-győztes Miguel Ángel López is szorongatta, de a magyar atléta érme biztos lett volna, ha az utolsó kilométeren nem kapja meg a harmadik figyelmeztetését. Venyercsán végül hatodik lett.

Koczó Dávid
2026. 08. 15. 11:36
Venyercsán Bence az első figyelmeztetését kapja a birminghami atlétikai Eb maratoni távú gyaloglóversenyében Fotó: AFP/Paul Ellis
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Venyercsán, Stano és López csatázott az érmekért, aztán jött a büntetés

A spanyolt hamarosan megelőzte az olasz Massimo Stano is – neki csak az Eb-cím hiányzott a gyűjteményéből a rajt előtt, miután 2021-ben olimpiai (20 km), egy évvel később vb-aranyat (35 km) nyert. Stano a ritmusváltása után hamar Venyercsánt is utolérte. Az olasz és a magyar gyalogló néhány kilométeren át együtt haladt, López kb. tíz másodperc hátrányból követte őket, ugyanakkor Venyercsán két riválisának ekkor sem volt még figyelmeztetése.

Stano 38 kilométernél ellépett a magyar riválisától is, López viszont nem tudott igazán közelíteni.

Az utolsó kilométerre fordulva azonban Venyercsán megkapta a harmadik figyelmeztetését is, így tehetetlenül nézte, ahogy többen is megelőzik.

Stano nyert, López lett a második, a bronz a francia Aurélien Quinion ölébe hullott, aki 2:40 perces hátrányban ért célba. Venyercsán Bence végül hatodik lett. Tóth Norbert a 11., Helebrandt Máté a 16. helyen ért célba, a nők között félmaratoni távon Spiller Tiziana 10., Kovács Alexandra 23. lett.

Az idei Eb-n így továbbra is a kalapácsvető Halász Bence aranya az egyetlen érmünk.

Magyar érdekeltségű számmal zárul az atlétikai Eb

Szombaton a gyaloglók után magyar színekben versenyez még a távolugrás selejtezőjében Bánhidi-Farkas Petra, valamint befejezi a hétpróbát Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina – egy nap, négy szám után előbbi a 11., utóbbi a 18. helyen áll.

Kora délután női 4x100-as váltónk próbál bejutni a döntőbe, amelyet a szombat esti programban rendeznek. Ekkor egy magyar érdekeltségű döntő már biztosan lesz, Szenderffy Dániel hármasugrásban jutott a fináléba.

Az Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján rendezik a férfiak és a nők maratonfutását is (a magyar nevezők: Körmendi Réka, Szabó Nóra, Tomaschof Kata, Vindics-Tóth Lili Anna, Lomb Ádám, Szemerei Levente, Tarnai László), a teljes Eb utolsó versenye pedig a férfi 4x400-as váltó döntője lesz, ahová annak ellenére bejutott a magyar egység, hogy a pénteki elődöntőben egyik egyéni döntősünk , Enyingi Patrik pihent, vasárnapra minden bizonnyal ő is csatlakozik Molnár Attila és a többiek mellé.

 

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Pilhál Tamás
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Baka András sok mindent megtestesíthet, ám egyvalamit biztosan nem fog sosem: a magyar nemzet egységét. Akármilyen bioenzimekkel sikamikálják is a véres talárját, az a folt sosem fog kijönni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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