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Latin-amerikanizálódunk? A szerverek lefoglalása, az ellenzék vegzálása a kezdet

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Hajnali rajtaütés az ellenzéki párt székházán, szerverek és dokumentumok lefoglalása. Elszámoltatás gyanánt ellenzékiek vegzálása. Politikai instabilitás a köztársasági elnök(ök) parlament általi elmozdításával. Újabban számunkra is ismerős fejlemények ezek. Júliusi, tusnádfürdői beszédében Orbán Viktor figyelmeztetett a hazai közélet dél-amerikanizálódásának veszélyére. Nicaragua diktatórikus baloldali vezetője már azt is bejelentette: választásokat sem akar többé tartani. A régióban mindenesetre jelenleg egyetlen jobboldali diktatúra sem működik, miközben baloldaliak igen, a három legdemokratikusabbnak tartott ország vezetői közül pedig kettő is jobboldali politikus. Latin-Amerika-kutató segítségével jártuk virtuálisan körbe a térséget. 

Szőcs László
2026. 08. 15. 5:20
Fotó: AFP/NurPhoto Forrás: NurPhoto
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Nicolás Maduro venezuelai elnököt amerikai katonák az év elején New Yorkba hurcolták. Fotó: Getty Images / GC Images

Megfőzik a békát 

Az ellenzékkel szembeni fellépéseknek időközben egész eszköztárát fejlesztették ki, és ezek egy idő után megszokottá váltak. – Amikor a békát langyos vízbe teszik, majd alágyújtanak, előbb-utóbb hozzászokik a melegedéshez – mondja Nagy Sándor Gyula. Ismét csak a joggal való visszaélés részeként egyesekhez kiszállt az adóhatóság, ellenzékiek rokonait távolították el az állásukból, ha pedig Machado tankolt vagy étkezett, a hatóságok felléptek a benzinkúttal vagy a vendéglővel szemben. Ennek híre ment, a többi szolgáltató egy része pedig érthetően nem akarta kitenni magát hasonló zaklatásnak.

A választást végül már azért kellett nyíltan elcsalniuk Maduróéknak, mert nem tűnik kétségesnek, hogy a polgárok többsége az ellenzéket támogatja.

– Kevesen vannak, de az ő kezükben vannak a fegyverek és a pénz – mondta egy Cletsi Xavier nevű tüntető a Reuters hírügynökségnek a számos Maduro-ellenes megmozdulás egyikén.

A politológusok különböző kategóriákba sorolják a térség országait annak függvényében, mennyire demokratikusak. A sor elején Uruguay, Costa Rica és Chile áll – ezek közül előbbinek jelenleg baloldali, utóbbi kettőnek pedig jobboldali vezetése van; a latin-amerikai államok jellemzően elnöki rendszerek. (Rebeca Grynspan, a közép-amerikai Costa Rica volt alelnöke jelenleg esélyes az ENSZ főtitkári tisztére.) A sor végén pedig három baloldali diktatúra, a már említett Venezuela mellett az 1959 óta kommunista rendszert működtető Kuba, illetve Nicaragua kullog. Ezekben már a demokratikus elemek minimuma is alig mutatható ki. Az utóbbi, hétmilliós közép-amerikai ország államfője, Daniel Ortega megszakítás nélkül csaknem két évtizede hatalmon van, de összesen már negyedszázadot is kormányzott, bő egy éve pedig a saját feleségével (!), Rosario Murillóval, korábbi helyettesével közösen társelnök. Nemrég kerek perec kijelentette: nem lesznek további választások, mert nem akarja kiadni a kezéből a hatalmat. Szavaiban legfeljebb az őszinteséget lehet értékelni. – Ortega demokratikusan került hatalomra, ez azonban fokozatosan erodálódott. Fellépett az ellenzékkel szemben, ugyanúgy felhasználta hatalma érdekében az embereket megfé­lemlítő, hivatalosan felelősségre nem vont, el nem számoltatott motoros szabadcsapatokat, paramilitáris egységeket, ahogy a venezuelai vezetés is tette. Ellehetetlenítette az ellenzéki sajtót, amikor pedig annak egy része számos polgárral együtt a szomszédos Costa Ricába települt át, az ottani hírportálok nicaraguai olvasását is megakadályozta, ami így csak VPN-es távkapcsolattal maradt lehetséges. Nem látszik jelenleg, ki lehetne Ortega utóda – állítja a Latin-Amerika-kutató.

This handout picture released by Nicaragua's government via the official El 19 Digital news outlet shows Nicaragua's President Daniel Ortega waving during an event to commemorate the 47th anniversary of the Nicaraguan Revolution in Managua, on July 19, 2026. (Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Daniel Ortega. Fotó: CESAR PEREZ / El 19 DIGITAL

A lábukkal szavaztak

Emberjogi szervezetek összesítése szerint több mint ezer politikai fogoly ül börtönben Kubában, több száz Venezuelában, de Nicaraguában is többtucatnyian vannak. Utóbbiból csaknem egymillióan, a másik két országból egyenként is több millióan menekültek már el. A „bolívári forradalom”, azaz a Chávez, majd Maduro rendszerében kiépített szélsőbaloldali politikai-gazdasági hegemónia elől távozott mintegy nyolcmillió fő a mindenkori egyik legnagyobb menekültválságot jelenti.

Az emberek nem véletlenül szavaztak a lábukkal. A politikai vezetés azért is diktatórikus módszerekkel, megfélemlítéssel, a tüntetésekkel szembeni fellépéssel tartja fent a hatalmát, mert a lakosság szegénységben él.

Ehhez az amerikai gazdasági szorításban élő Kubában maradtak a hidegháborús évtizedektől kezdve fokozatosan hozzászokhattak, Venezuela viszont – amely az 1940-es, 1950-es években kivándorlók vonzó célpontja volt („Irány Caracas!”); ott élt korábban az egyik legnagyobb latin-amerikai magyar közösség – a most élő nemzedékek szeme láttára szegényedett el. A helyi valuta, a bolívar elértéktelenedett, többször is nullákat kellett „levágni” a bankjegyekről a hiperinfláció miatt, a pénzromlás ma is ötszáz százalék feletti. A venezuelaiak mintegy fele az alapélelmiszereket sem tudja megvenni, sokan a kivándorolt rokonaik támogatásaira szorulva próbálnak túlélni, ahogy kubaiak és nicaraguaiak tömegei is. A kialakult helyzet annál is abszurdabb, mivel ezé az országé a világ jelenleg ismert legnagyobb, mintegy háromszázmilliárd hordós nyersolajkészlete, a globális tartalékok ötöde-hatoda. A január eleji amerikai beavatkozásnak, amelynek során Madurót feleségével együtt az Egyesült Államokba hurcolták, hogy ott felelősségre vonják, az is az egyik értelme – nem mentesen a washingtoni érdekektől sem –, hogy az USA az amerikai olajcégek szálláscsinálója legyen, viszont a lestrapált venezuelai infrastruktúra helyreállítása a helyieknek is érdeke.

Tíz év, kilenc elnök

A perui demokrácia helyzete sokkal jobb, nem mérhető az említett három országéhoz. De a 35 milliós, hatalmas kiterjedésű, csaknem 1,3 millió négyzetkilométeres ország politikai stabilitása megszenvedte, hogy a jobboldali Keiko Fujimori – Alberto Fujimori, az 1990-es évek híres-hírhedt elnökének lánya – személyében tíz év alatt immár a kilencedik elnöküket választották nemrég; igaz, őt legalább ismét közvetlenül, ha csak néhány tízezer szavazatnyi többséggel is. A megelőző évtizedben ugyanis a limai kongresszus egyre-másra mozdított el államfőket, ami instabilitást eredményezett, ha olykor jogosan is tette. – Voltak köztük bal- és jobboldaliak is, akik korrupciós ügyekben voltak érintettek. A mostanit megelőző közvetlen választás győztese pedig, 2021-ben Pedro Castillo volt, ő azonban egy évvel később alaposan elvetette a sulykot alkotmányos puccskísérletével, amelynek során fel akarta oszlatni a parlamentet. Válaszul a parlament azonnal elmozdította, a bíróság több mint tizenegy évnyi börtönbüntetésre ítélte – mondja Nagy Sándor Gyula.

Supporters of Peru's presidential candidate Keiko Fujimori, for the Fuerza Popular party, shout slogans outside the Lima Convention Center ahead of her debate with Roberto Sanchez, for the Juntos por el Peru party, in Lima on May 31, 2026. Peru will hold the presidential runoff election on June 7. (Photo by Connie FRANCE / AFP)
Keiko Fujimori azóta beiktatott perui elnököt éltetik a hívei. Fotó: CONNIE FRANCE / AFP

Nemrég beszámoltunk a peruinál később megtartott, mégis gyorsabban kiértékelt kolumbiai elnökválasztásról is, amely igen hasonló eredményt hozott: szűk többséggel, de ugyancsak a konzervatív jelölt, Abelardo de la Espriella győzelmét, akit azóta Fujimorihoz hasonlóan szintén beiktattak. – A konzervatív erők előretörése igen látványos az elmúlt három évben Latin-Amerikában. Nayib Bukele El Salvador-i elnök volt az „első fecske” 2019-ben, de látványosan Javier Milei 2023-as megválasztásával, Argentínában kezdőd ött meg ez az új hullám, ami aztán folytatódott Ecuador, Chile, Bolívia, közép-amerikai országok, Kolumbia és legutóbb Peru vezetésének jobbra fordulásával – fejtette ki a kutató.

Borítókép: Tüntetés Venezuelában Delcy Rodriguez ideiglenes államfő rendszere ellene 2026 áprilisában (Fotó: Jonathan Lanza/NurPhoto via Getty Images) 

 

 

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