Latin-amerikanizálódunk? A szerverek lefoglalása, az ellenzék vegzálása a kezdet

Megfőzik a békát
Az ellenzékkel szembeni fellépéseknek időközben egész eszköztárát fejlesztették ki, és ezek egy idő után megszokottá váltak. – Amikor a békát langyos vízbe teszik, majd alágyújtanak, előbb-utóbb hozzászokik a melegedéshez – mondja Nagy Sándor Gyula. Ismét csak a joggal való visszaélés részeként egyesekhez kiszállt az adóhatóság, ellenzékiek rokonait távolították el az állásukból, ha pedig Machado tankolt vagy étkezett, a hatóságok felléptek a benzinkúttal vagy a vendéglővel szemben. Ennek híre ment, a többi szolgáltató egy része pedig érthetően nem akarta kitenni magát hasonló zaklatásnak.
A választást végül már azért kellett nyíltan elcsalniuk Maduróéknak, mert nem tűnik kétségesnek, hogy a polgárok többsége az ellenzéket támogatja.
– Kevesen vannak, de az ő kezükben vannak a fegyverek és a pénz – mondta egy Cletsi Xavier nevű tüntető a Reuters hírügynökségnek a számos Maduro-ellenes megmozdulás egyikén.
A politológusok különböző kategóriákba sorolják a térség országait annak függvényében, mennyire demokratikusak. A sor elején Uruguay, Costa Rica és Chile áll – ezek közül előbbinek jelenleg baloldali, utóbbi kettőnek pedig jobboldali vezetése van; a latin-amerikai államok jellemzően elnöki rendszerek. (Rebeca Grynspan, a közép-amerikai Costa Rica volt alelnöke jelenleg esélyes az ENSZ főtitkári tisztére.) A sor végén pedig három baloldali diktatúra, a már említett Venezuela mellett az 1959 óta kommunista rendszert működtető Kuba, illetve Nicaragua kullog. Ezekben már a demokratikus elemek minimuma is alig mutatható ki. Az utóbbi, hétmilliós közép-amerikai ország államfője, Daniel Ortega megszakítás nélkül csaknem két évtizede hatalmon van, de összesen már negyedszázadot is kormányzott, bő egy éve pedig a saját feleségével (!), Rosario Murillóval, korábbi helyettesével közösen társelnök. Nemrég kerek perec kijelentette: nem lesznek további választások, mert nem akarja kiadni a kezéből a hatalmat. Szavaiban legfeljebb az őszinteséget lehet értékelni. – Ortega demokratikusan került hatalomra, ez azonban fokozatosan erodálódott. Fellépett az ellenzékkel szemben, ugyanúgy felhasználta hatalma érdekében az embereket megfélemlítő, hivatalosan felelősségre nem vont, el nem számoltatott motoros szabadcsapatokat, paramilitáris egységeket, ahogy a venezuelai vezetés is tette. Ellehetetlenítette az ellenzéki sajtót, amikor pedig annak egy része számos polgárral együtt a szomszédos Costa Ricába települt át, az ottani hírportálok nicaraguai olvasását is megakadályozta, ami így csak VPN-es távkapcsolattal maradt lehetséges. Nem látszik jelenleg, ki lehetne Ortega utóda – állítja a Latin-Amerika-kutató.
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