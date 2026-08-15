Latin-amerikanizálódunk? A szerverek lefoglalása, az ellenzék vegzálása a kezdet

Megfőzik a békát

Az ellenzékkel szembeni fellépéseknek időközben egész eszköztárát fejlesztették ki, és ezek egy idő után megszokottá váltak. – Amikor a békát langyos vízbe teszik, majd alágyújtanak, előbb-utóbb hozzászokik a melegedéshez – mondja Nagy Sándor Gyula. Ismét csak a joggal való visszaélés részeként egyesekhez kiszállt az adóhatóság, ellenzékiek rokonait távolították el az állásukból, ha pedig Machado tankolt vagy étkezett, a hatóságok felléptek a benzinkúttal vagy a vendéglővel szemben. Ennek híre ment, a többi szolgáltató egy része pedig érthetően nem akarta kitenni magát hasonló zaklatásnak.

A választást végül már azért kellett nyíltan elcsalniuk Maduróéknak, mert nem tűnik kétségesnek, hogy a polgárok többsége az ellenzéket támogatja.

– Kevesen vannak, de az ő kezükben vannak a fegyverek és a pénz – mondta egy Cletsi Xavier nevű tüntető a Reuters hírügynökségnek a számos Maduro-ellenes megmozdulás egyikén.

A politológusok különböző kategóriákba sorolják a térség országait annak függvényében, mennyire demokratikusak. A sor elején Uruguay, Costa Rica és Chile áll – ezek közül előbbinek jelenleg baloldali, utóbbi kettőnek pedig jobboldali vezetése van; a latin-amerikai államok jellemzően elnöki rendszerek. (Rebeca Grynspan, a közép-amerikai Costa Rica volt alelnöke jelenleg esélyes az ENSZ főtitkári tisztére.) A sor végén pedig három baloldali diktatúra, a már említett Venezuela mellett az 1959 óta kommunista rendszert működtető Kuba, illetve Nicaragua kullog. Ezekben már a demokratikus elemek minimuma is alig mutatható ki. Az utóbbi, hétmilliós közép-amerikai ország államfője, Daniel Ortega megszakítás nélkül csaknem két évtizede hatalmon van, de összesen már negyedszázadot is kormányzott, bő egy éve pedig a saját feleségével (!), Rosario Murillóval, korábbi helyettesével közösen társelnök. Nemrég kerek perec kijelentette: nem lesznek további választások, mert nem akarja kiadni a kezéből a hatalmat. Szavaiban legfeljebb az őszinteséget lehet értékelni. – Ortega demokratikusan került hatalomra, ez azonban fokozatosan erodálódott. Fellépett az ellenzékkel szemben, ugyanúgy felhasználta hatalma érdekében az embereket megfé­lemlítő, hivatalosan felelősségre nem vont, el nem számoltatott motoros szabadcsapatokat, paramilitáris egységeket, ahogy a venezuelai vezetés is tette. Ellehetetlenítette az ellenzéki sajtót, amikor pedig annak egy része számos polgárral együtt a szomszédos Costa Ricába települt át, az ottani hírportálok nicaraguai olvasását is megakadályozta, ami így csak VPN-es távkapcsolattal maradt lehetséges. Nem látszik jelenleg, ki lehetne Ortega utóda – állítja a Latin-Amerika-kutató.