Nicaragua betiltja a választásokat

A felsoroltak mindegyike jobboldali és Mileiről ismert, hogy milyen közel áll Donald Trump amerikai elnökhöz. Mivel az Egyesült Államok számára Latin-Amerika ma is kiemelten fontos régió, ahol fennállnak a régi hadállások, Milei útját sokan úgy tekintik, mint Trump hírnökének látogatását.
Borítókép: Daniel Ortega nicaraguai elnök (Fotó: E19 Digital/CESAR PEREZ)
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