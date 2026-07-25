nicaraguai elnökArgentinaTrump

Nicaragua betiltja a választásokat

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Nem lesz az előre látható jövőben választás Nicaraguában. Erről az elnök, Daniel Ortega számolt be a sajtónak, ezzel elejét véve, hogy indul-e a 2027. novemberében esedékes voksoláson. Ortega húsz éve irányítja Nicaraguát, és nem úgy tűnik, hogy abbahagyná ezt, bár kérdés, mit szólnak ehhez az amerikaiak.

2026. 07. 25. 21:07
Fotó: CESAR PEREZ Forrás: El 19 DIGITAL
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Javier Milei argentin elnök.
Javier Milei argentin elnök. Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A felsoroltak mindegyike jobboldali és Mileiről ismert, hogy milyen közel áll Donald Trump amerikai elnökhöz. Mivel az Egyesült Államok számára Latin-Amerika ma is kiemelten fontos régió, ahol fennállnak a régi hadállások, Milei útját sokan úgy tekintik, mint Trump hírnökének látogatását. 

Borítókép: Daniel Ortega nicaraguai elnök (Fotó: E19 Digital/CESAR PEREZ)

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