Nicaragua betiltja a választásokat

Javier Milei argentin elnök. Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

A felsoroltak mindegyike jobboldali és Mileiről ismert, hogy milyen közel áll Donald Trump amerikai elnökhöz. Mivel az Egyesült Államok számára Latin-Amerika ma is kiemelten fontos régió, ahol fennállnak a régi hadállások, Milei útját sokan úgy tekintik, mint Trump hírnökének látogatását.

Borítókép: Daniel Ortega nicaraguai elnök (Fotó: E19 Digital/CESAR PEREZ)