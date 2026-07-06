Nem mindenütt bűn az élet

Történelmileg a latin-amerikai (szélső)baloldal a Szovjetunió támogatását élvezte, többek között a globális nagytőke és az agresszív amerikai, „jenki” (yanqui, gringo) külpolitika és befolyás ellen küzdve. De ez nem jelenti azt, hogy adott esetben a jobboldalon is ne lenne igen erős a szuverenista meggyőződés. Az például, hogy a régió nagy országaihoz képest kicsi, hétmilliós Paraguay lényegében hazánk latin-amerikai tükörképe, e sorok írója számára a két évvel ezelőtti budapesti CPAC-en, a konzervatív-szuverenista tábor globális seregszemléjén vált nyilvánvalóvá. Interjúnkban Gustavo Leite, az országot csaknem nyolc évtizede irányító Colorado Párt szenátora – azóta Paraguay washingtoni nagykövete – ugyanolyan példákat hozott fel, amelyek 2024-ben, Joe Biden elnöksége és David Pressman budapesti helytartósága idején nálunk is aktuálisak voltak. Gyermekvédelmi törvény, beavatkozó amerikai nagykövet, a woke-ideológiát meghonosítani igyekvő NGO-k – mi is épp ilyenekről írtunk akkoriban. – Alkotmányunk értelmében a házasság csak férfi és nő között lehetséges – mondta Leite szenátor, pedig nem Magyarországról beszélt. Tény, hogy az azonos nemű párok házasságát tekintve Latin-Amerika erősen megosztott. De olyan térségről van szó, ahol a jobboldal számíthat a keresztény erkölcsi hagyományra, a katolikus egyház pedig félmilliárd hívőre, akiknek száma 2050-re várhatóan 666 millióra emelkedik.