A IV. Protestáns Sokadalom részletes programja az esemény Facebook-oldalán olvasható. Az eseményt a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyarországi Metodista Egyház együttműködésében a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány valósítja meg.
Az eddigi legszínesebb programmal készülnek a protestáns egyházak augusztus 20-ra
Programok és résztvevők sokaságával érkezik az idei Protestáns Sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház: lelki alkalmak, klasszikus és komolyzenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a Budai Vár három helyszínén.
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