protestáns sokadalomegyházevangélikus templom

Az eddigi legszínesebb programmal készülnek a protestáns egyházak augusztus 20-ra

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Programok és résztvevők sokaságával érkezik az idei Protestáns Sokadalom. Ez már a negyedik alkalom lesz, hogy együtt ad hálát a református, az evangélikus, a baptista és a metodista egyház: lelki alkalmak, klasszikus és komolyzenei koncertek, előadások, gyermekprogramok és kirakodóvásár is lesz a Budai Vár három helyszínén.

Magyar Nemzet
2026. 08. 16. 13:28
Fotó: Protestáns Sokadalom
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A IV. Protestáns Sokadalom részletes programja az esemény Facebook-oldalán olvasható. Az eseményt a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház és a Magyarországi Metodista Egyház együttműködésében a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány valósítja meg.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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