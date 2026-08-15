Sebestyén Márta dala meghódította a világot, hamarosan Magyarországon lép fel a Deep Forest
Az elektronikus világzene kimagasló formációja, a francia Deep Forest a budapesti Akvárium Klub NagyHalljában ad koncertet 2027. március 4-én. Az 1992 óta létező Deep Forest magyarországi fellépése zenei ínyencségnek ígérkezik: az ikonikus dallamok, az élő zene, az elektronikus hangzás és a különböző kultúrákból merített motívumok egyszerre teremtenek sodró és elmélyült pillanatokat.
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