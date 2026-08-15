Hanyatlást mutat az Európai Unió gazdasága

Tovább gyengülhet Európa

– A hatalomátrendeződés mögött újra és újra ugyanazok az erők jelennek meg. Technológia, energia, termelékenység, kereskedelem, intézmények, népesség és háború. Aki egy korszak kulcstechnológiáját gyorsabban alkalmazza, piacokat szerez és képes tőkét mozgósítani, az előretör. Aki későn alkalmazkodik, annak a relatív súlya elolvad – magyarázta Sebestyén Géza. Szerinte pontosan ezért nagyon aggasztó, hogy az Európai Unió jelenleg technológia, energia, termelékenység, kereskedelem és népesség terén is egyértelműen lemarad az Egyesült Államok mögött, de még Kína is előttünk van a népességtrendek kivételével minden egyes fontos területen. Ez azt valószínűsíti, hogy a jövőben az öreg kontinens szerepe tovább csökkenhet.

– Vajon a 21. század Kína és Ázsia évszázada lesz, ahogyan a 19. század brit, a 20. pedig amerikai dominanciát hozott? A grafika legnagyobb tanulsága éppen az, hogy nincs örök gazdasági hegemónia. A vezető helyet nem elég birtokolni, azt újra és újra ki kell érdemelni – tette hozzá a szakértő.