Mennyire ismeri Afrika egyik legkeményebb gerillaháborúját, a rodéziai bozótháborút?
A rodéziai bozótháború az 1960-as évektől 1979-ig tartó konfliktus volt, amelyben a rodéziai biztonsági erők a főként ZANLA- és ZIPRA-gerillákkal harcoltak. A háború egyszerre volt a kommunista kína és a szovjetúnió proxyháborúja, amelyet fekete nacionalista propagandával polgárháborúnak állítottak be. De vajon mennyire ismeri a legendássá vált alakulatokat, hadműveleteket és a háború szereplőit?
Melyik két gerillahadsereg volt a rodéziai kormányerők legfontosabb ellenfele?
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