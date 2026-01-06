Ki és mihez kezd most Venezuela olajával?

Az amerikai–venezuelai konfliktus január eleji eszkalációja – amelynek során az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt – azonnal megmutatkozott az olajpiaci árfolyamokban, de jóval visszafogottabban annál, mint azt egy geopolitikai krízistől várni lehetne. Most az a kérdés, hogy Venezuela jelenlegi szerepe a globális olajkínálatban indokol-e tartós árugrást, vagy inkább csak rövid távú mozgást okoz. Ezen túl pedig vajon beléphet-e a magántőke a világ legnagyobb olajkészletén ülő ország kitermelési iparába?

Megúszták a pánikárazást a piacok

Bár a katonai csapások nem az olajipari infrastruktúrát célozták, az ország köré vont tengeri blokád és a szigorított szankciók nem tettek jót a dél-amerikai állam egyébként is ezer sebből vérző, de egyelőre működő olajtermelésének.

A konfliktus hírére az olajárak az első órákban kilőttek, majd meredeken visszaestek, miután a piac meggyőződött afelől, hogy nincsen tényleges ellátási kockázat, hiszen Venezuela jelenleg a globális olajkínálat kevesebb mint egy százalékát adja.

A napi egymillió hordós kitermelésből pedig főleg Kínába és Kubába irányul export, vagyis viszonylag szűk területre hat a mennyiség esetleges kiesése.

A pánik ellen szólnak a Nemzetközi Energiaügynökség adatai is, amelyek szerint 2026-ban akár napi 3,8 millió hordós túlkínálat is jelentkezhet. Ezzel összhangban a Kőolaj-exportáló országok szervezete és partnereinek közössége, az OPEC+ nemrégiben arról döntött, hogy nem növeli 2026 első negyedévében a kitermelést, megelőzendő az olajárak túlzott mérséklődését. Abban az esetben növekedhetnek jelentősen az olajárak, ha a Venezuela köré vont exportblokád tartósan fennmarad, és esetleg más termelési központok, például Nigéria vagy Oroszország kínálata is sérül.

Nincs ok tehát aggodalomra, de önmagában is érdekes, miért nem kell a fejünkhöz kapnunk, amikor a világ legnagyobb olajkészletét birtokló országának exportja veszélybe kerül.

Alapító tagból megfigyelővé vált Venezuela

Venezuela az OPEC egyik alapító tagja, így korábban jelentős szereplő volt a szervezetben, mára azonban erősen visszaszorult a befolyása, inkább szimbolikus súllyal van jelen a szervezetben, mintsem valódi piacbefolyásoló erőként. Venezuela gazdasága az olajbevételektől való szélsőséges függés, az állami irányítású olajipari vállalat (Petróleos de Venezuelá, S.A.) alulfinanszírozása és rossz menedzsmentje, valamint az Egyesült Államok és más országok által bevezetett szankciók miatt került válságba.

A 2014–2016-os olajárzuhanás után az állam bevételei összeomlottak, hiperinfláció, devizahiány és tömeges kivándorlás indult meg, ami közvetlenül vetette vissza az olajkitermelést és az ország OPEC-en belüli súlyát.

Persze az utóbbi évek eseményei már csak a kegyelemdöfést adták meg a dél-amerikai országnak, amely olajnagyhatalommá is válhatott volna. A jelenlegi, napi egymillió hordós felhozatala kevesebb mint harmada annak, amit a csúcson, az 1990-es években termelt ki.