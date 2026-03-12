Egy hét az aranykonvojügy árnyékában: a rajtaütéstől az ukrán háborús maffiáig

Nem csitul a botrány, amely egy hete pattant ki az ukrán aranykonvoj kapcsán. Az ügy jócskán túlmutat önmagán, s akár a háborúpárti erők – köztük a Zelenszkij-féle ukrán vezetés és Brüsszel – összjátékába is betekintést nyújthat.

De nézzük meg mit is tudunk eddig!

A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot.

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak.

A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, a hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból. Az akciófilmbe illő rajtaütés jelenetei megtekinthetők a kormány YouTube-oldalán közzétett videón.

Kiknek szánták a pénzt?

A NAV pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság közölte azt is, hogy csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy kinek vitték a hatalmas mennyiségű pénzt és aranyat. Szijjártó Péter külügyminiszter ennek kapcsán közölte, a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától. Jött is nyilatkozat Ukrajnából, de egészen más irányú. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Emellett állami terrorizmusról és zsarolásról beszélt.

Noha a részben külföldről finanszírozott magyarországi sajtó – köztük a Partizán és a 444.hu – is az ukrán narratívát mondta vissza, egymás után láttak napvilágot olyan részletek, amelyek azt támasztják alá, hogy az aranykonvoj esete mindennek mondható, csak szokványosnak nem. Mások mellett erről beszélt az ellenzékiként számontartott biztonságpolitikai szakértő, Tarjányi Péter is, aki szerint

a pénzt nagy eséllyel nem arra használták volna fel, mint amiről a hivatalos ukrán magyarázat szól.

Rossz irányba guruló eurók

Lapunknak sikerült az ügyben megszólaltatnia a NAV egyik szakértőjét, aki egyebek mellett arra mutatott rá: már az is erősen szokatlan volt, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul.

Különösnek nevezte, hogy egyes sajtóbeszámolókban fel sem merült, hogy egy ukrán takarékpénztárnak azért lehet szüksége ilyen óriási mennyiségű készpénzre és aranyra, mert bűnözői csoportok a bankrendszerben lekövethetetlen pénzügyi tranzakciókat akarnak végrehajtani.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója eközben sok más mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránoknak adott fegyverek legalább harmada a feketepiacon köt ki. Szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. Mint mondta, ehhez jön még hozzá az a körülmény, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek. – Mindenki számára nyilvánvaló: Brüsszel és Kijev abban érdekelt, hogy hazánkban kormányváltás legyen. Az ukrán fenyegetés, az olajvezeték elzárása Brüsszel kérésére történhetett – közölte.