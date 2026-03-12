Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Ismét száz dollár fölé ugrott az olaj ára az iráni háború kiterjedése miatt

Nem sikerült megnyugtatni a piacokat a G7 országoknak, és a Nemzetközi Energiaügynökségnek sem, noha a történelem legnagyobb tartalék-felszabadításáról döntöttek tegnap. Irán újabb erőteljes támadásai erősítették az aggodalmakat, így az olaj ára ismét felfelé indult.

Dénes Zoltán
2026. 03. 12. 8:03
Egy olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál Forrás: Anadolu/AFP
A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyagexport-korlátozásokat a konfliktus hatásainak kezelése érdekében – közöte a Bloomberg. A globális olaj ára 10 azázalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el. 

Egy olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban
Az olaj ára ismét felfelé vette az irányt, miután nem enyhül a közel-keleti helyzet Fotó: Anadolu/AFP

Az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot

Omán minden hajót kitiltott a Hormuzi-szoroson kívüli kulcsfontosságú exporttermináljáról, miközben Irán újabb két tankert támadott meg iraki vizeken, ami rávilágít a háború régióra gyakorolt ​​széleskörű hatásaira, és beárnyékolja a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmértékű tartalékfelszabadítását, amelynek célja az emelkedő árak lenyomása volt.

A feszültség további jeleként a kínai finomítók elkezdték lemondani a finomított üzemanyagok, köztük a benzin és a dízel exportjának megállapodás szerinti szállítmányait. Az ország legnagyobb feldolgozóit a múlt héten arra kérték, hogy ne írjanak alá új szerződéseket.

A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette árelőrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.

„Az egyetlen dolog, ami igazán csökkenteni fogja az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros” – mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.

