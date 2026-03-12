Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Varga Barnabás topligába is mehetett volna, ezért döntött mégis az AEK mellett

Varga Barnabás egyre jobban érzi magát Athénban. Az AEK magyar válogatott csatára tíz meccs után négy gólnál és két gólpassznál jár, Luka Jovics oldalán harcol a görög bajnoki címért, miközben a Transfermarkt is magasabbra taksálja Varga Barnabás értékét. A magyar labdarúgó menedzsere, Paunoch Péter szerint még mindig felfelé ívelő szakaszban Varga Barnabás karrierje a görög sztárcsapatnál annak ellenére is, hogy a legmagasabb szinten öt-hat év hiányzik a profi pályafutásából.

2026. 03. 12. 9:50
Varga Barnabás egyre jobban beilleszkedik az AEK-ba Forrás: https://x.com/AEKINSIDER/
A Ferencvárostól érkező magyar válogatott támadó szerződtetését az év elején jelentette be a görög klub. Azóta Varga Barnabás egyre jobb formát mutat az AEK-ban, gólokat lő és gólpasszokat ad, miközben csapatával küzd a görög bajnoki címért. Ráadásul a 31 éves támadó értéke a Transfermarkton a trendekkel szembemenve nem csökkent, hanem nőtt. Varga Barnabás menedzsere Paunoch Péter szerint ez nem véletlenül történt meg a magyar válogatott csatárral.

Varga Barnabás menedzsere Paunoch Péter szerint a játékosa csak profitálhat abból, hogy nincs túlhajszolva
Varga Barnabás menedzsere Paunoch Péter szerint a játékosa csak profitálhat abból, hogy nincs túlhajszolva. Fotó: facebook/centersport

Varga Barnabás még feljebb léphet

Az Origónak adott interjújában Paunoch Péter elárulta, hogy a növekedésnek az is az oka, hogy a Transfermarkt hagyományosan alulárazza a magyar bajnokságban szereplő játékosokat.

– Amikor a Fradiban és a válogatottban szerzett góljai révén Európa legjobb góllövői között volt, akkor is kétmillió euró körül parkoltatták az árát. Most, hogy egy rangosabb, elismertebb bajnokságban játszik, és a listavezető csapatban is rugdossa a gólokat, egyből nőtt az értéke – mondta el Varga Barnabás menedzsere, aki hozzátette, hogy a játékosa nincs túlhajszolva, nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményei szerint van még benne felfelé vezető út.

Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla. A későn érő játékosok huszonéves koruk előtt ritkán érnek be, cserébe a pályafutásuk is tovább tart, ez az előny náluk meg is marad. Reméljük, az ő esetében is így lesz 

– nyilatkozta Paunoch Péter. Varga Barnabás számára nagyon motiváló, hogy egy korábbi Real Madrid-játékossal, Luka Joviccsal alkothat csatárkettőst és menedzsere szerint jól viseli a görög média hullámzó értékítéleteit a játékával kapcsolatban. Paunoch Péter azt is elárulta, hogy miért pont az AEK lett a befutó.

Varga Barnabás az AEK egyik nagy erőssége lehet a jövőben
Varga Barnabás az AEK egyik nagy erőssége lehet a jövőben. Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

– Volt egy szakmai tervünk: olyan csapatba menjen, ami mindkét szempontból előrelépést jelent. Olyan együttest kerestünk, ahol az ő előnyei kidomborodnak, tehát támadófutballt játszanak és jönnek a beadások. Ez meglehetősen lecsupaszította a lehetőségeket. Topbajnokságokból is voltak érdeklődők, de ott nem meghatározó csapatoktól. Mindent mérlegre téve, az AEK ajánlata volt a legjobb – mondta el a menedzser, aki hozzátette, hogy védencének a görög bajnoki cím megszerzése és a BL-szereplés lehet a következő szintlépés, főleg, hogy az AEK jó ideje nem tudott bajnokságot nyerni. A magyar labdarúgóra a nemzeti csapatban is számítanak, nagy feladatok várnak rá Marco Rossi együttesében.

– Barni imád hazajönni a válogatottba. Érdekesség, hogy a nemzeti csapat összetartását követően kezdődik majd el a rájátszás Görögországban, az AEK onnantól csak kőkemény rangadókat játszik majd tíz fordulón keresztül, úgyhogy nagyon kiélezett lesz a helyzet. 

A válogatottal nagy tervei vannak, bár a vb-selejtezős kiesés őt is megviselte, hiába szerezte meg élete gólját az írek elleni selejtezőben. A csapat sikere számára a legfontosabb, és szerintem ez minden csapattársánál így volt. De jönnek az új kihívások, ő pedig készen áll arra, hogy szállítsa az újabb Varga-gólokat a magyar válogatottban

 – zárta gondolatait Paunoch Péter.

 

