Varga Barnabás topligába is mehetett volna, ezért döntött mégis az AEK mellett

A Ferencvárostól érkező magyar válogatott támadó szerződtetését az év elején jelentette be a görög klub. Azóta Varga Barnabás egyre jobb formát mutat az AEK-ban, gólokat lő és gólpasszokat ad, miközben csapatával küzd a görög bajnoki címért. Ráadásul a 31 éves támadó értéke a Transfermarkton a trendekkel szembemenve nem csökkent, hanem nőtt. Varga Barnabás menedzsere Paunoch Péter szerint ez nem véletlenül történt meg a magyar válogatott csatárral.

Varga Barnabás menedzsere Paunoch Péter szerint a játékosa csak profitálhat abból, hogy nincs túlhajszolva. Fotó: facebook/centersport

Varga Barnabás még feljebb léphet

Az Origónak adott interjújában Paunoch Péter elárulta, hogy a növekedésnek az is az oka, hogy a Transfermarkt hagyományosan alulárazza a magyar bajnokságban szereplő játékosokat.

– Amikor a Fradiban és a válogatottban szerzett góljai révén Európa legjobb góllövői között volt, akkor is kétmillió euró körül parkoltatták az árát. Most, hogy egy rangosabb, elismertebb bajnokságban játszik, és a listavezető csapatban is rugdossa a gólokat, egyből nőtt az értéke – mondta el Varga Barnabás menedzsere, aki hozzátette, hogy a játékosa nincs túlhajszolva, nem játszott le tíz évet évi ötven meccsel, így reményei szerint van még benne felfelé vezető út.

Barni későn érő típus volt, tizennyolc évesen szinte már le is mondtak róla. A későn érő játékosok huszonéves koruk előtt ritkán érnek be, cserébe a pályafutásuk is tovább tart, ez az előny náluk meg is marad. Reméljük, az ő esetében is így lesz

– nyilatkozta Paunoch Péter. Varga Barnabás számára nagyon motiváló, hogy egy korábbi Real Madrid-játékossal, Luka Joviccsal alkothat csatárkettőst és menedzsere szerint jól viseli a görög média hullámzó értékítéleteit a játékával kapcsolatban. Paunoch Péter azt is elárulta, hogy miért pont az AEK lett a befutó.

Varga Barnabás az AEK egyik nagy erőssége lehet a jövőben. Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/

– Volt egy szakmai tervünk: olyan csapatba menjen, ami mindkét szempontból előrelépést jelent. Olyan együttest kerestünk, ahol az ő előnyei kidomborodnak, tehát támadófutballt játszanak és jönnek a beadások. Ez meglehetősen lecsupaszította a lehetőségeket. Topbajnokságokból is voltak érdeklődők, de ott nem meghatározó csapatoktól. Mindent mérlegre téve, az AEK ajánlata volt a legjobb – mondta el a menedzser, aki hozzátette, hogy védencének a görög bajnoki cím megszerzése és a BL-szereplés lehet a következő szintlépés, főleg, hogy az AEK jó ideje nem tudott bajnokságot nyerni. A magyar labdarúgóra a nemzeti csapatban is számítanak, nagy feladatok várnak rá Marco Rossi együttesében.