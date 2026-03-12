Rendkívüli

Gulyás Gergely: Zelenszkij azért nem vesz tudomást a küldöttségről, mert nincs akadálya a vezeték újraindításának + videó

Szijjártó PéterUkrajnaTörök Áramlat

Szijjártó Péter: Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték elleni támadásokkal totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, és ezzel befolyásolni próbálja a közelgő parlamenti választás eredményét. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a lépések célja az olcsó orosz energiáról való leválás kikényszerítése, amely szerinte a Tisza Párt politikai törekvéseivel is egybeesik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 11:15
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Ukrajna a Török Áramlat földgázvezeték támadásával totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, amivel befolyásolni próbálják a választás eredményét, és el akarják érni a Tisza Párt által is kívánt célt, a leválást az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter szerint Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot
Szijjártó Péter szerint Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot (Fotó: MTI)

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott telefonos egyeztetését követően elmondta, hogy a kollégája arról tájékoztatta, hogy Ukrajna több támadást is indított a Török Áramlat földgázvezeték kritikus fontosságú infrastruktúrája ellen Oroszország területén.

„Ezzel Ukrajna totális energiablokád alá akarja vonni Magyarországot, Ukrajna el akarja lehetetleníteni Magyarország teljes energiaellátását, hiszen az ukránok blokád alatt tartják az olajellátásunkat, és most blokád alá akarják vonni a gázellátásunkat is” – figyelmeztetett.

A Török Áramlat vezeték kritikus fontosságú Magyarország földgázellátása szempontjából. Ha a Török Áramlat gázvezeték működését ellehetetlenítik, akkor Magyarország és még néhány közép-európai, délkelet-európai ország biztonságos földgázellátása is ellehetetlenül

 – mutatott rá.

„Nyilvánvaló, hogy miért csinálják ezt az ukránok, hiszen egy hónap van a magyar parlamenti választásig, totális energiablokád alá akarnak minket vonni, ezzel akarnak beavatkozni a választásba, ezzel akarják támogatni a Tisza Pártot” – vélekedett.

Ráadásul egy hosszú távú céljukat is el akarják érni közösen a Tisza Párttal, hiszen a Tisza Pártnak is az a célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, az olcsó orosz gázról és az olcsó orosz kőolajról, hogy aztán drágábban vehessék azt másoktól, és ezáltal mások, nyugati energiavállalatok és az ő részvényeseik ezen aztán jó sokat kereshessenek

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány megvédi Magyarország energiaellátását, ragaszkodik a biztonságos ellátáshoz, az olcsó orosz energiához, mert az jelenti a biztosítékot a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartására.

Ezért felszólítjuk Zelenszkij elnököt, felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energiainfrastruktúra elleni támadásokat, fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását

 – mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

