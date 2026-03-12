Szijjártó Péter: Ukrajna energiablokáddal akarja megbénítani Magyarországot

„Nyilvánvaló, hogy miért csinálják ezt az ukránok, hiszen egy hónap van a magyar parlamenti választásig, totális energiablokád alá akarnak minket vonni, ezzel akarnak beavatkozni a választásba, ezzel akarják támogatni a Tisza Pártot” – vélekedett.

Ráadásul egy hosszú távú céljukat is el akarják érni közösen a Tisza Párttal, hiszen a Tisza Pártnak is az a célja, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról, az olcsó orosz gázról és az olcsó orosz kőolajról, hogy aztán drágábban vehessék azt másoktól, és ezáltal mások, nyugati energiavállalatok és az ő részvényeseik ezen aztán jó sokat kereshessenek

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány megvédi Magyarország energiaellátását, ragaszkodik a biztonságos ellátáshoz, az olcsó orosz energiához, mert az jelenti a biztosítékot a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartására.

Ezért felszólítjuk Zelenszkij elnököt, felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Magyarország energiaellátása szempontjából kritikus fontosságú energiainfrastruktúra elleni támadásokat, fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a Tisza Párt támogatását

– mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)