Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében. Egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert is találat ért egy iraki kikötőben, a Hormuzi-szoros közelében. Ahogy arról lapunk is beszámolt, hajnalban robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult.
Zelenszkij Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot
A Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros térségében történt támadások miatt ismét emelkedni kezdett az olaj ára. A helyzetre Orbán Balázs is reagált, miszerint a konfliktus hatása Magyarországot is elérheti. A bejegyzésben szó esik az energiaárak alakulásáról, az iráni tengeri támadásokról és arról, hogyan értékeli a magyar kormány a kialakult helyzetet.
A konfliktus elérte a Perzsa-öböl egyik stratégiailag legfontosabb tengeri csomópontját is: dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét. A nemzetközi hírügynökségek ma reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel
– részletezte. A Shell vis maior helyzetet jelentett be a katari LNG-t vásárló ügyfeleinek, vagyis nem garantálja, hogy a megrendelt mennyiségeket le tudja szállítani. Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot – úgy spekulálnak, hogy az emelkedő energiaárak a Tisza Párt választási esélyeit javítják. Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot.
A védett ár azonban stabil – a magyar kormány döntésének köszönhetően Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, valamint a közel-keleti konfliktus árát nem a magyar embereknek kell megfizetni. A magyarok a védett árnak köszönhetően ma is 595 forintért tankolnak benzint és 615 forintért dízelt. Meg fogjuk védeni a magyar családokat és vállalkozásokat! A Fidesz a biztos választás!
– zárta a bejegyzést a politikai igazgató.
Borítókép: Néhány napja az Aramco olajfinomítót iráni rakéta találta el (Fotó: AFP)
