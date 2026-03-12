Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem konfliktust keresünk, hanem megoldást + videó

IránOrbán BalázsHormuzi-szoros

Zelenszkij Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot

A Perzsa-öböl és a Hormuzi-szoros térségében történt támadások miatt ismét emelkedni kezdett az olaj ára. A helyzetre Orbán Balázs is reagált, miszerint a konfliktus hatása Magyarországot is elérheti. A bejegyzésben szó esik az energiaárak alakulásáról, az iráni tengeri támadásokról és arról, hogyan értékeli a magyar kormány a kialakult helyzetet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 12. 12:21
Az Aramco olajfinomítót iráni rakétatalálat érte Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében. Egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert is találat ért egy iraki kikötőben, a Hormuzi-szoros közelében. Ahogy arról lapunk is beszámolt, hajnalban robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult.

Orbán Balázs: Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a támadások intenzitását
Orbán Balázs: Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a támadások intenzitását
Fotó: MTI

A konfliktus elérte a Perzsa-öböl egyik stratégiailag legfontosabb tengeri csomópontját is: dróntámadás érte Omán egyik legnagyobb tengeri olajtároló létesítményét. A nemzetközi hírügynökségek ma reggel már arról számoltak be, hogy a közel-keleti helyzet miatt az olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett hordónként annak ellenére, hogy több ország is történelmi mértékű stratégiai készleteket szabadított fel

– részletezte. A Shell vis maior helyzetet jelentett be a katari LNG-t vásárló ügyfeleinek, vagyis nem garantálja, hogy a megrendelt mennyiségeket le tudja szállítani. Ebben a helyzetben Zelenszkij pedig Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot – úgy spekulálnak, hogy az emelkedő energiaárak a Tisza Párt választási esélyeit javítják. Magyarországon a benzin piaci ára 630 forintra emelkedett, a gázolaj piaci ára elérte a 655 forintot.

A védett ár azonban stabil – a magyar kormány döntésének köszönhetően Kijev és a Tisza Párt zsarolásának, valamint a közel-keleti konfliktus árát nem a magyar embereknek kell megfizetni. A magyarok a védett árnak köszönhetően ma is 595 forintért tankolnak benzint és 615 forintért dízelt. Meg fogjuk védeni a magyar családokat és vállalkozásokat! A Fidesz a biztos választás!

– zárta a bejegyzést a politikai igazgató.

Borítókép: Néhány napja az Aramco olajfinomítót iráni rakéta találta el (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekOrbán Viktor

Ursula, a stratéga

Dénes Zoltán avatarja

Az Európai Bizottság elnöke hibát hibára halmoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu