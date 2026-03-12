Zelenszkij Magyar Péterrel szövetségben olajblokádon keresztül zsarolja Magyarországot

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán számolt be róla, hogy Irán az elmúlt 24 órában jelentősen fokozta a kereskedelmi hajók és olajtankerek elleni támadásokat a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében. Egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtankert is találat ért egy iraki kikötőben, a Hormuzi-szoros közelében. Ahogy arról lapunk is beszámolt, hajnalban robbanások rázták meg a Közel-Keletet – a kőolaj ára elszabadult.

Fotó: MTI