Magyar Péter nem találkozik az ukrán elnökkel, Orbán Viktor felszólította a kormányt

Orbán Viktor: Haladéktalanul jelentse be a kormány, hogy nem hajtja végre a brüsszeli migrációs paktumot!

Orbán Viktor felszólította a Tisza-kormányt: jelentse be, hogy a brüsszeli migrációs paktumot nem fogja végrehajtani. Az uniós pénzek hazahozatalának ugyanis az lehetett az egyik ára, hogy Magyar Péternek fejet kell hajtania a brüsszeli migránspolitika előtt.

A Fidesz elnöksége felszólította a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Tisza-kormány bejelentette: hazahozza a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Ugyanakkor több elemző és jobboldali politikus is figyelmeztetett, ennek ára többek között a migrációs menekültügyi paktum elfogadása lehetett, amelyet június 12-től kötelező végrehajtani.