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Magyar Péter nem találkozik az ukrán elnökkel, Orbán Viktor felszólította a kormányt

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A magyar miniszterelnök és az ukrán elnök elhalasztotta találkozóját. Magyar Péter eredetileg hétfőn fogadta volna Volodimir Zelenszkijt, a téma pedig a magyar–ukrán kapcsolatok lettek volna. Orbán Viktor felszólította a magyar kormányt, hogy egyértelműen és határozottan jelentse ki, hogy nem fogja végrehajtani a brüsszeli migrációs paktumot. Brüsszel beperelte Lengyelországot miután nem vezette be időben a kibocsátáskereskedelmi rendszer bizonyos elemeit. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Németország akár már holnap is kaphatna földgázt. Videó került elő Henry Nowak gyilkosáról, amely három évvel a halálos késelés előtt készült és a fiatal gyilkosa egy fegyverrel hadonászik rajta. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 23:59
Fotó: MIHAI BARBU Forrás: AFP
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Orbán Viktor: Haladéktalanul jelentse be a kormány, hogy nem hajtja végre a brüsszeli migrációs paktumot!

Orbán Viktor felszólította a Tisza-kormányt: jelentse be, hogy a brüsszeli migrációs paktumot nem fogja végrehajtani. Az uniós pénzek hazahozatalának ugyanis az lehetett az egyik ára, hogy Magyar Péternek fejet kell hajtania a brüsszeli migránspolitika előtt.

A Fidesz elnöksége felszólította a kormányt és a miniszterelnököt, hogy haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Tisza-kormány bejelentette: hazahozza a Magyarországnak járó uniós pénzeket. Ugyanakkor több elemző és jobboldali politikus is figyelmeztetett, ennek ára többek között a migrációs menekültügyi paktum elfogadása lehetett, amelyet június 12-től kötelező végrehajtani.

Brüsszel beperelte Lengyelországot, tovább emelkedhetnek az energiaárak

Az Európai Bizottság pert indított Lengyelország ellen, mert Varsó nem vezette be határidőre az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) módosított légiközlekedési szabályait. A Tűzfalcsoport elemzése szerint az újabb brüsszeli szigorítások növelhetik a háztartások és a vállalkozások terheit, és tovább ronthatják a kelet-közép-európai országok versenyképességét.

Az ETS-rendszerben a vállalatoknak a kibocsátott szén-dioxid után kell fizetniük, miközben a légi közlekedésben fokozatosan megszűnnek az ingyenes kibocsátási kvóták. Az ebből fakadó többletköltségeket a légitársaságok várhatóan az utasokra és a gazdaság más szereplőire hárítják át.

Ewa Zajaczkowska-Hernik lengyel európai parlamenti képviselő élesen bírálta a bizottság döntését. Szerinte Brüsszel az ETS-rendszer további szigorításával „újabb frontot nyitott a lengyelek ellen”, míg Ursula von der Leyen és csapata „minden szektort meg akar fojtani” a klímapolitikával.

Az elemzés szerint különösen nagy terhet jelenthet Lengyelországnak az ETS2 bevezetése, amely a rendszert az épületekre, a közlekedésre és más ágazatokra is kiterjesztené.

A magasabb üzemanyagárak ráadásul nemcsak a közlekedést drágíthatják meg, hanem a logisztikai költségeken keresztül az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek árát is emelhetik. 

Putyin üzent Berlinnek a gázszállítások ügyében

Németország akár már holnaptól ismét kaphatna orosz földgázt, a Gazprom ugyanis soha nem mondott le a szállítások újraindításának lehetőségéről – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nemzetközi sajtótájékoztatón.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön, a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) keretében tartott sajtótájékoztatón találkozott a vezető nemzetközi hírügynökségek képviselőivel. 

Az orosz államfő arról beszélt, hogy „akár már holnap” újraindulhatnának a gázszállítások Németországba, és hangsúlyozta: a Gazprom soha nem mondott le erről a lehetőségről.

Előkerült egy videó Henry Nowak gyilkosáról, amint fegyverrel hadonászik

A most előkerült felvétel azért is kapott nagy figyelmet a brit sajtóban, mert a Henry Nowak-gyilkosság ügye korábban komoly felháborodást váltott ki. A tárgyaláson elhangzottak szerint a helyszínre érkező rendőrök kezdetben a halálosan megsebesített 18 éves fiatalt bilincselték meg, miután a később elítélt Vickrum Digwa azt állította, hogy rasszista támadás áldozata lett. 

Henry Nowak röviddel később elvesztette az eszméletét, és az újraélesztési kísérletek ellenére életét vesztette. Az orvosi vizsgálatok szerint több késszúrás érte, köztük egy olyan sérülés is, amely átvágta a tüdejét.

Most egy olyan videó került elő az elkövetőről, amely évekkel Henry Nowak meggyilkolása előtt készült. A The Sun által közzétett felvételen a később elítélt Vickrum Digwa látható egy másik férfival együtt, amint légfegyvereket tartanak a kezükben egy southamptoni kertben.

A felvétel 2022 októberében készült Southamptonban, nem messze attól a helyszíntől, ahol Henry Nowakot tavaly decemberben halálra késelték. A videón két férfi látható egy hátsó kertben: az egyik légpuskával lövéseket ad le, míg a másik egy nagy méretű légpisztolyt tart a vállán.

A gyilkosság miatt hétfőn 21 év börtönbüntetésre ítélt Vickrum Digwa a per során elhangzottak szerint kifejezetten érdeklődött a fegyverek iránt. A felvételen szereplő egyik férfi kék turbánt visel, amely a sajtóbeszámolók szerint hasonlít arra, amely Digwa rendőrségi fotóján is látható.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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