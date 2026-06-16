migrációs paktumDömötör CsabaBrüsszel

Dömötör Csaba: A migrációs paktum nem lehetőség, hanem tragédia

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A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán emlékeztetett, miért is vezet tragédiához az új intézkedés. Dömötör Csaba szerint a migrációs paktumot mint az illegális bevándorlás kezelését reklámozza a baloldal, azonban végső soron a paktum nem tesz mást, mint a legalizálja a migrációt a kontinensen.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 9:16
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
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A képviselő szerint habár a baloldal hangzatos pátoszokat zeng az intézkedésről, ez valójában nem más, mint a nyitott határok politikájának megvalósulása, ami újabb és újabb tömegek számára meghívó Európába. 

Biankó meghívó további milliók számára. Önök lehetőséget látnak benne, Európa viszont tragédiát kap. Ne várják, hogy szó nélkül végignézzük, nem fogjuk sem Budapesten, sem itt

– hangsúlyozta a képviselő. 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

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