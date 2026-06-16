Dömötör Csaba: A migrációs paktum nem lehetőség, hanem tragédia

A képviselő szerint habár a baloldal hangzatos pátoszokat zeng az intézkedésről, ez valójában nem más, mint a nyitott határok politikájának megvalósulása, ami újabb és újabb tömegek számára meghívó Európába.

Biankó meghívó további milliók számára. Önök lehetőséget látnak benne, Európa viszont tragédiát kap. Ne várják, hogy szó nélkül végignézzük, nem fogjuk sem Budapesten, sem itt

– hangsúlyozta a képviselő.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)