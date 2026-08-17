Különleges kulturális utazás: negyedszer rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált
Negyedik alkalommal rendezi meg a Haydneum – Magyar Régizenei Központ a Haydneum Eszterháza Fesztivált 2026. augusztus 28. és szeptember 5. között, amely rövid idő alatt rangos helyet vívott ki magának a közép-európai régizenei fesztiválok között. A fertődi Esterházy-kastély páratlan történelmi légkörében a historikus előadásmód világszerte elismert művészei és együttesei lépnek színpadra, miközben az eseménysorozat a zenei élmény mellett különleges kulturális utazásra is hívja közönségét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!