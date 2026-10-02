Szűcs Gábor: Magyar Péterék teljesen felszámolnák az ellenzéket

Irány a kastély
A miniszterelnök beszélt az önkormányzati rendszer átalakításáról is. Kisvárda után a kormány Erdőbényére utazik, ahol egy honvédségi kastélyüdülőben a hétvégén kétnapos kihelyezett kormányülést tart.
A miniszterelnök beszélt az önkormányzati rendszer átalakításáról is. Kisvárda után a kormány Erdőbényére utazik, ahol egy honvédségi kastélyüdülőben a hétvégén kétnapos kihelyezett kormányülést tart.
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