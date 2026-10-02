Szűcs Gábor: Magyar Péterék teljesen felszámolnák az ellenzéket

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„Még szabad lábon lévő” fideszes és KDNP-s képviselőkről beszélt Magyar Péter Kisvárdán, sőt az NKA-ügy kapcsán már azt is megkérdőjelezte, jogszerűen ülnek-e fideszes politikusok a parlamentben. Szűcs Gábor szerint a miniszterelnök egyre növekvő önkénnyel próbálja elfedni kormánya problémáit, és az ellenzék teljes felszámolására törekszik.

Kárpáti András
2026. 10. 02. 18:39
Forrás: Facebook

Irány a kastély

A miniszterelnök beszélt az önkormányzati rendszer átalakításáról is. Kisvárda után a kormány Erdőbényére utazik, ahol egy honvédségi kastélyüdülőben a hétvégén kétnapos kihelyezett kormányülést tart.

 

szűcs gáborfidesz – kdnpkisvárdaMagyar PéterSzóljon hozzá!

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