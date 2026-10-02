Elszabadult a pokol: rengeteg tanár és igazgató sérült meg a francia diákzavargásokban

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Magyar Nemzet
2026. 10. 02. 13:03
Fotó: LOU BENOIST Forrás: AFP

A demonstrációkat az iskolák környékén gyakran erőszakos cselekmények követik: maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak, összetűznek a rendőrökkel. A helyszíni tudósítások szerint ezek csütörtökön a korábbiaknál is hamarabb elfajultak, és hevesebbek voltak.

Több városban tüzeket gyújtottak az iskolák előtt, buszmegállókat törtek össze, és petárdáztak. Több igazgatót bántalmaztak vagy megtámadtak az országban. A déli Marseille-ben egy igazgatót és helyettesét benzinnel öntötték le.

Strasbourgban egy iskola előtt több száz, feketébe öltözött fiatal tüntetett, akadályozva a gépkocsi- és villamosforgalmat, majd kukákat döntöttek fel, felgyújtva őket.

Volt, ahol a kiérkező tűzoltókat vagy a helyszínről tudósító újságírókat bántalmazták fiatalok, vagy megrongálták a stábok felszereléseit.

A középiskolások tiltakozó mozgalma szeptember 21-én kezdődött a Párizshoz közeli Créteil Saint-Exupéry nevű gimnáziumában, ahol több tanári állás is betöltetlen volt. Ott a megmozdulás elérte a célját: az intézménybe szerdán három új tanárt neveztek ki, így a diákok befejezték a tiltakozást.

Borítókép: Zavargások a Párizs melletti Aubervilliers-ben (Fotó: LOU BENOIST / AFP)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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