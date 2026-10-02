Három Tisza-törvényt támad meg az Alkotmánybíróságon a Fidesz–KDNP
Újabb három törvénymódosítás miatt fordul az Alkotmánybírósághoz a Fidesz–KDNP: a frakciószövetség az Otthon Start Programot érintő építési szabályok, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök juttatásainak módosítása, valamint a TEK és az Országgyűlési Őrség megszüntetése miatt nyújtott be utólagos normakontroll-indítványt.
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