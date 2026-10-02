Ősszel a jazz legnagyobb világsztárjai árasztják el Budapestet

Andy Sheppard brit szaxofonos. Forrás: BJC

Október 17.: Andy Sheppard Trio

Andy Sheppard szaxofonos lírai hangja és dallamközpontú játéka olyan felvételekről is ismerős lehet, mint az ECM gondozásában megjelent Surrounded by Sea vagy a Trio Libero.

Sheppard zenéjében az amerikai jazz hagyománya az európai kamarazene és a szabad improvizáció eszközeivel találkozik. Marcotulli pályája során Chet Bakerrel, Joe Hendersonnal és Joe Lovanóval is együtt dolgozott, Jormin pedig bőgősként és zeneszerzőként egyaránt az európai jazz meghatározó alakja. Dob nélküli triójukban a finom dinamikai árnyalatok, a hangszínek és a közösen formált dallamok kerülnek előtérbe.

Fellépők: Andy Sheppard – szaxofon, Rita Marcotulli – zongora, Anders Jormin – bőgő.

Gregory Hutchinson jazzdobos. Forrás: BJC

November 16.: „Kind of Now – The Pulse of Miles Davis”

Gregory Hutchinson novemberben saját kvintettjével tér vissza a Budapest Jazz Clubba. Kind of Now – The Pulse of Miles Davis című, 2026-ban lemezen is megjelent projektje Miles Davis születésének századik évfordulójához kapcsolódik. Hutchinson a dobos szemszögéből közelít Davis életművéhez: azt vizsgálja, hogyan változott a ritmus és a zenekari együttműködés szerepe a trombitás különböző alkotói korszakaiban. A repertoár az ötvenes évek akusztikus jazzétől a Bitches Brew körüli időszakig merít. A jól ismert zenei témákból a résztvevők saját hangszerelései és improvizációi bontakoznak ki, folytatva a Davis zenéjére jellemző kísérletezést.