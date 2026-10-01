A Húrokon írt történelem köteteivel az érdeklődők az október 1-jén elkezdődött Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is találkozhatnak, ahol a zenészek egy része személyesen is jelen lesz. A három kötet így nemcsak a magyar könnyűzene nagy alakjainak pályáját őrzi meg, hanem egy korszak közös emlékezetének fontos dokumentuma is.
Magyar legendák gyűltek össze egy fotóra a budai Várban: Dolly, Charlie, Szikora Róbert, Varga Miklós, Sebestyén Márta, Nagy Feró és Korda György is ott volt
Mintegy hatvan év magyar könnyűzenéjének története elevenedik meg a Húrokon írt történelem című, háromkötetes, mintegy 1600 oldalas interjúgyűjteményben. A Budavári Lovardában bemutatott mű alapját a közmédia azonos című zenetörténeti sorozata adta, amelyben a magyar könnyűzenei élet számos meghatározó alakja idézte fel pályáját és emlékeit.
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