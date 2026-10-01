Magyar legendák gyűltek össze egy fotóra a budai Várban: Dolly, Charlie, Szikora Róbert, Varga Miklós, Sebestyén Márta, Nagy Feró és Korda György is ott volt

Kovács Kati Fotó: Mirkó István



A Húrokon írt történelem köteteivel az érdeklődők az október 1-jén elkezdődött Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is találkozhatnak, ahol a zenészek egy része személyesen is jelen lesz. A három kötet így nemcsak a magyar könnyűzene nagy alakjainak pályáját őrzi meg, hanem egy korszak közös emlékezetének fontos dokumentuma is.