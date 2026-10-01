A zene világnapja egészen másról szól, mint gondolnánk

Hogy Menuhin számára a zenének tulajdonított közösségi és társadalmi szerep mennyire mélyen gyökerezett, arra egy 1995-ös, az Európai Parlamentben elmondott beszéde is rávilágít. Gyermekkori álmát felidézve azt mondta:

Ha elég szépen, nagyon-nagyon szépen eljátszom Bach Chaconne-ját, békét teremthetek.

A mondatban egyszerre jelenik meg az előadóművészetbe vetett hite és az a meggyőződés, hogy a zene túlmutathat önmagán: kapcsolatot teremthet emberek és közösségek között.

Nem egy egyszerű koncertnap

Az 1975-ös eredeti felhívásból az is kiderül, hogy nem egyetlen ünnepi hangversenyben gondolkodtak. Előadásokat, művésztalálkozókat, zenei vetélkedőket és kiállításokat javasoltak, a rádió és a televízió bevonását, valamint zenei felvételek nemzetközi cseréjét is.

A koncerttermek és operaházak mellett színházakat, kulturális központokat, egyetemeket, templomokat, iskolákat és gyárakat is helyszínként jelöltek meg, ahogy parkokat, kerteket és stadionokat.

A zajártalom elleni küzdelem szintén bekerült a programba: azt javasolták, hogy

a településeken néhány percre legyen csend, ezt követően pedig parkokban vagy főtereken szólaljon meg zene.

Menuhin a későbbi kezdeményezéseiben is hasonlóan tág felfogásban gondolkodott a zene helyéről. 1977-ben Ian Stoutzkerrel együtt létrehozta a Live Music Now-t, amely egyszerre adott lehetőséget fiatal muzsikusoknak a fellépésre, és olyan közönségekhez vitte el az élő zenét, amelyek ritkábban jutottak el koncertre: iskolákba, kórházakba, idősotthonokba és közösségi terekre.

Ferencsik János karmester, Menuhin és Kodály Zoltán Budapesten (Forrás: Facebook)

1993-ban Menuhin Werner Schmitt-tel és Marianne Poncelet-lel elindította a MUS-E programot.

A kezdeményezés Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciójára épült,

amelyet Menuhin a zene mellett más művészeti ágakra is kiterjesztett. Hivatásos művészek kapcsolódtak be az általános iskolai oktatásba, a zene mellett a tánc, a színház és más művészeti ágak is helyet kaptak benne, kiemelten olyan iskolákban, ahol hátrányos helyzetű gyerekek tanultak.