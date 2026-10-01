A zene világnapja egészen másról szól, mint gondolnánk

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Ma már természetesnek vesszük, hogy szinte bármikor és bárhol zenét hallgathatunk. Ötvenegy éve még éppen az jelentette a kihívást, hogyan lehet a zenét minél szélesebb közönséghez eljuttatni. Yehudi Menuhin, a Nemzetközi Zenei Tanács akkori elnöke ezért 1975-ben egy olyan nap létrehozását kezdeményezte, amely nemcsak a koncerttermekre épült: az eredeti elképzelés szerint iskolákban, tereken, gyárakban és más közösségi helyeken is megszólalt volna a zene.

Ménes Márta
2026. 10. 01. 8:00

Hogy Menuhin számára a zenének tulajdonított közösségi és társadalmi szerep mennyire mélyen gyökerezett, arra egy 1995-ös, az Európai Parlamentben elmondott beszéde is rávilágít. Gyermekkori álmát felidézve azt mondta: 

Ha elég szépen, nagyon-nagyon szépen eljátszom Bach Chaconne-ját, békét teremthetek.

A mondatban egyszerre jelenik meg az előadóművészetbe vetett hite és az a meggyőződés, hogy a zene túlmutathat önmagán: kapcsolatot teremthet emberek és közösségek között.

Nem egy egyszerű koncertnap

Az 1975-ös eredeti felhívásból az is kiderül, hogy nem egyetlen ünnepi hangversenyben gondolkodtak. Előadásokat, művésztalálkozókat, zenei vetélkedőket és kiállításokat javasoltak, a rádió és a televízió bevonását, valamint zenei felvételek nemzetközi cseréjét is. 

A koncerttermek és operaházak mellett színházakat, kulturális központokat, egyetemeket, templomokat, iskolákat és gyárakat is helyszínként jelöltek meg, ahogy parkokat, kerteket és stadionokat.

A zajártalom elleni küzdelem szintén bekerült a programba: azt javasolták, hogy 

a településeken néhány percre legyen csend, ezt követően pedig parkokban vagy főtereken szólaljon meg zene.

Menuhin a későbbi kezdeményezéseiben is hasonlóan tág felfogásban gondolkodott a zene helyéről. 1977-ben Ian Stoutzkerrel együtt létrehozta a Live Music Now-t, amely egyszerre adott lehetőséget fiatal muzsikusoknak a fellépésre, és olyan közönségekhez vitte el az élő zenét, amelyek ritkábban jutottak el koncertre: iskolákba, kórházakba, idősotthonokba és közösségi terekre. 

Ferencsik János karmester, Menuhin és Kodály Zoltán Budapesten (Forrás: Facebook)

1993-ban Menuhin Werner Schmitt-tel és Marianne Poncelet-lel elindította a MUS-E programot. 

A kezdeményezés Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciójára épült, 

amelyet Menuhin a zene mellett más művészeti ágakra is kiterjesztett. Hivatásos művészek kapcsolódtak be az általános iskolai oktatásba, a zene mellett a tánc, a színház és más művészeti ágak is helyet kaptak benne, kiemelten olyan iskolákban, ahol hátrányos helyzetű gyerekek tanultak.

Ötvenegy év alatt persze sokat változott a zene helye a mindennapokban. Ma már néhány érintéssel szinte bármilyen felvételhez hozzáférhetünk, így a zene eljuttatása a közönséghez egészen más kérdést jelent, mint 1975-ben. Október 1-jén mégis több olyan program is lesz, amely visszatér Menuhin eredeti gondolatához: a zene ne csak a megszokott helyeken szólaljon meg.

Programok október 1-jén

A teljesség igénye nélkül: Kispesten a KMO szervezésében délután a kerület utcáin, terein és bevásárlóközpontjaiban szólal meg a zene, a programhoz pedig a guruló zongora is csatlakozik. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta Szalonjában Bartók Béla A kékszakállú herceg vára hangzik el zongorakísérettel, Toronykőy Attila rendezésében. A Zeneakadémián két programmal is készülnek: a Solti teremben kortárs ütőhangszeres művek szólalnak meg, a Nagyteremben pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar ad évadnyitó koncertet Várdai István és Tfirst Péter közreműködésével. A KULT7-ben a Sárik Péter Trió X Bartók című koncertjén Bartók művei szólalnak meg jazzfeldolgozásban.

 

Yehudi MenuhinKodály Zoltánzene világnapjaSzóljon hozzá!

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