Az előadónak így nem egyszerűen követnie kell a kottát, hanem olvasnia is kell belőle. Dobozy szerint az ütemjelzésből, a ritmusból, a mozgástípusból, a hangnemből és más zenei jellemzőkből lehet következtetni arra, mit akart kifejezni a szerző. Ezután jön az egyes hangok és kisebb zenei egységek vizsgálata, majd annak eldöntése, hogyan álljanak össze egy nagyobb egésszé.
Lehet, hogy évszázadok óta rosszul hallgatjuk Bachot
Miért érezzük hitelesebbnek azt, ami régi? A kérdés nemcsak a bakelitlemezek és kazetták iránti újkeletű lelkesedés mögött húzódik meg, hanem a klasszikus zene egyik régi vitájában is: egy Bach-mű megszólalhat modern hangszereken, nagy apparátussal, vagy korabeli hangszerekkel és az egykori előadói gyakorlathoz közelebb álló módon. A kotta ugyanaz, a zene mégis egészen más élmény lehet.
A korhűség tehát nem feltétlenül kevesebb szabadságot jelent. Inkább másfajta szabadságot: azt, hogy az előadó a történeti tudás alapján próbálja újraértelmezni azokat a döntéseket, amelyeket a kotta önmagában nem rögzít.
Ugyanaz a Bach, két külön világ
Hogy mennyire nem mindegy, milyen hangszereken és milyen előadói elképzeléssel szólal meg egy mű, arra Bach Máté-passiójának nyitókórusa is jó példa. A The Guardian összeveti Karl Richter 1979-es felvételét Paul McCreesh és a Gabrieli Consort 2003-as előadásával. Ugyanarról a zenéről van szó, a két megszólalás mégis szinte két külön világ. Richternél monumentális, súlyos, szinte mozdíthatatlan zenei építményként áll előttünk a darab. McCreesh jóval gyorsabb tempót választ, szólamonként egy énekest alkalmaz, így a zene személyesebbé, közvetlenebbé és drámaibbá válik.
Nem arról van szó, hogy az egyik előadás jobb volna a másiknál. Inkább arról, hogy ugyanaz a partitúra egészen más arcát képes megmutatni.
És itt válik igazán érdekessé a hitelesség kérdése. Melyik Bach az igazi?
Nem lehet visszautazni Bach korába
A historikus előadásmód egyik paradoxona, hogy miközben a múlt hangzását keresi, maga is a jelenben szólal meg. A Magyarországon is igen népszerű Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész szintén úgy látja: azzal, hogy régi hangszereket használunk, még nem kapjuk vissza pontosan azt a hangzást, amelyet Bach vagy más korabeli zeneszerző és közönsége hallhatott. És nem is feltétlenül ez a cél. A fülünk, a testünk és az egész zenehallgatási kultúránk megváltozott. Ezért a régi hangszerek sem egy letűnt hangzás egyszerű visszahozását jelentik. Inkább megmutatják, hogy ugyanaz a zene milyen másképp tud megszólalni, ha megváltozik körülötte a hangszer és az előadói gyakorlat.
Nem a múltat kell visszahozni
A historikus előadásmódot ezért félrevezető lenne valamiféle zenei időutazásként felfogni. A kutatás rekonstruálhatja a korabeli hangszereket, az előadói gyakorlat számos elemét és azt is, hogy milyen együttesekkel szólaltatták meg a műveket, de
Bach korának hallgatóját nem lehet rekonstruálni.
A régi hangszerek ereje éppen abban rejlik, hogy nem feltétlenül egyetlen „eredeti” Bachhoz visznek közelebb. A csembaló másképp működik, mint a zongora, a bélhúr másképp reagál, mint a modern húrok, a kisebb létszámú együttes pedig más kapcsolatot teremt a szólamok között. Nem ugyanazt a múltat hozzák vissza, hanem másképp hallhatóvá teszik ugyanazt a zenét.
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