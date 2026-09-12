Kondás Elemér lehet a Fradi veszte Debrecenben

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Ezen a hétvégén nem rendeznek fordulót a magyar labdarúgó-bajnokságokban, mert a Magyar Kupa küzdelmei folytatódnak. A címvédő Ferencváros Debrecenbe látogat, de nem a DVSC, hanem a DEAC lesz az ellenfele. A harmadosztályú DEAC kispadján az a Kondás Elemér ül majd, aki korábban a Kisvárda NB II-ben szereplő csapatával egyszer már megtréfálta a Fradit.

Lantos Gábor
2026. 09. 12. 5:00
Kondás Elemér az NB III-as DEAC csapatával készül a Fradi ellen Forrás: haon.hu / Kiss Annamarie
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A DVTK és a Videoton a Magyar Kupában is összecsap egymással - Fotó: DVTK - Facebook

Megmondom őszintén, ez nagyon tetszik. Nagyon bízom benne, hogy amit hétközben láttam, azok vissza fognak köszönni a hétvégi mérkőzésen, és olyan olyan arcát mutatja meg a csapat, amit az elmúlt időszakban kevesebbszer. 

Természetesen jobb lett volna, ha egy teljes hét áll rendelkezésre, mert akkor megvan mindennek az ideje. Nagyon fontos volt, hogy minden játékhelyzetre megfelelő megoldási kulcsot találjunk, ezen kívül a csapatrészeket hangoltuk össze.

A játékosok nagyon fogékonyak voltak, nem kellett semmit sokszor elmondani, hanem megmutattuk, és megvalósították. Pető Tamás nagyon jól összerakta a Videotont, már tavasszal is jól szerepeltek, ősszel viszont akadt néhány mérkőzés, amikor nem volt szerencséjük. A játékosállományt tekintve az NB II első három csapat közé sorolom őket, biztosan versenyben lesznek a feljutásért. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de hazai pályán legyen bárki az ellenfél, csak a győzelem az elfogadható eredmény.”

A Paks Kazincbarcikán szerepel

A Bognár Györggyel a kispadján két Magyar Kupa-győzelmet is elért Paksra nehéz feladat vár szombaton, mert a tavaly még NB I-es Kazincbarcika otthonában szerepelnek a tolnaiak. 2022. március 1-én az akkori sorozat negyeddöntőjében már találkozott egymással a két csapat, akkor Szabó János góljával sikerült a Paksnak kiharcolnia a továbbjutást.

A tavaly még az élvonalban szereplő Kazincbarcika a 2025/26-os idény végén búcsúzott az NBI-től. 

Az idei szezonban a másodosztályban szerepel, ahol hét forduló után továbbra is veretlen. Három győzelemmel és négy döntetlennel tizenhárom pontot gyűjtöttek, amivel a tabella ötödik helyét foglalják el. Éppen ezért a Paksra nagyon nehéz meccs várhat a borsodi iparvárosban.

Az Újpest vasárnap Dorogon játszik

A bajnokságban eddig jól szereplő Újpest csapata vasárnap délután 14 órakor Dorogon szerepel. A bányászcsapat jelenleg az NB III-ban szerepel, de ez nem azt jelenti, hogy a lila-fehérek félvállról vennék az összecsapást. Már csak azért sem, mert a Dorog remekül kezdte a bajnokságot: az első hét fordulóban ötször győzött, egyszer döntetlent játszott és egyszer kapott csak ki. A dorogi keret gerincét fiatal játékosok alkotják, akiknek lendületét néhány rutinos labdarúgó egészíti ki. 

Utóbbiak között több jól csengő névvel is találkozhatunk. Dorogon futballozik a 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimir, valamint a korábbi újpesti támadó, Tischler Patrik is.

A több NB I-es klubban megfordult center az új idényben sem veszített gólérzékenységéből, hiszen hét bajnoki forduló alatt már hatszor talált az ellenfelek kapujába. Az Újpestnek jó emlékei vannak Dorogról, mert 2025-ben a Magyar Kupában Giorgi Beridze találatával 1-0-ra győzni tudott a bányászvárosban.

A bajnok Győr Karcagon játszik

Az NB II-es bajnokságban a tavalyi szezon egyik legkellemesebb meglepetését okozta a Karcag, amely újoncként biztosan maradt bent a másodosztályban, a 11. helyen végezve. A mostani bajnokságban is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak és jelenleg a hetedik helyen állnak, két győzelemmel, négy döntetlennel és egy vereséggel. A karcagiak szívesen emlegetik a Magyar Kupa 2024-25-ös kiírását. 

Ekkor a legjobb 16 közé jutásért az NB I-es Kecskemét csapatát fogadták és azt a meccset 1-0-ra megnyerték. 

A nyolcaddöntőben a ZTE ellen is nagyot küzdöttek, a zalai csapat nehezen, 2-1-re nyert ellenük. A Győrnek is nagyon oda kell figyelnie a vasárnapi meccsen, mert Karcagon egyáltalán nem könnyű nyerni. 

 

Magyar Kupakondás elemérFerencváros FTC

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