Kondás Elemér lehet a Fradi veszte Debrecenben

A DVTK és a Videoton a Magyar Kupában is összecsap egymással - Fotó: DVTK - Facebook

Megmondom őszintén, ez nagyon tetszik. Nagyon bízom benne, hogy amit hétközben láttam, azok vissza fognak köszönni a hétvégi mérkőzésen, és olyan olyan arcát mutatja meg a csapat, amit az elmúlt időszakban kevesebbszer.

Természetesen jobb lett volna, ha egy teljes hét áll rendelkezésre, mert akkor megvan mindennek az ideje. Nagyon fontos volt, hogy minden játékhelyzetre megfelelő megoldási kulcsot találjunk, ezen kívül a csapatrészeket hangoltuk össze.

A játékosok nagyon fogékonyak voltak, nem kellett semmit sokszor elmondani, hanem megmutattuk, és megvalósították. Pető Tamás nagyon jól összerakta a Videotont, már tavasszal is jól szerepeltek, ősszel viszont akadt néhány mérkőzés, amikor nem volt szerencséjük. A játékosállományt tekintve az NB II első három csapat közé sorolom őket, biztosan versenyben lesznek a feljutásért. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de hazai pályán legyen bárki az ellenfél, csak a győzelem az elfogadható eredmény.”

A Paks Kazincbarcikán szerepel

A Bognár Györggyel a kispadján két Magyar Kupa-győzelmet is elért Paksra nehéz feladat vár szombaton, mert a tavaly még NB I-es Kazincbarcika otthonában szerepelnek a tolnaiak. 2022. március 1-én az akkori sorozat negyeddöntőjében már találkozott egymással a két csapat, akkor Szabó János góljával sikerült a Paksnak kiharcolnia a továbbjutást.

A tavaly még az élvonalban szereplő Kazincbarcika a 2025/26-os idény végén búcsúzott az NBI-től.

Az idei szezonban a másodosztályban szerepel, ahol hét forduló után továbbra is veretlen. Három győzelemmel és négy döntetlennel tizenhárom pontot gyűjtöttek, amivel a tabella ötödik helyét foglalják el. Éppen ezért a Paksra nagyon nehéz meccs várhat a borsodi iparvárosban.