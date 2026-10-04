A legostobább szabálymódosítás? Balhéval indult Djokovics és Zverev rangadója

A székbíró a jelenet visszanézése után igazat adott Zverevnek, újrajátszották a pontot, Djokovics pedig nem rejtette véka alá a véleményét.

Ez az egyik legostobább szabálymódosítás, amit életemben hallottam. Semmi értelme. Ha egy játékost külső tényező akadályoz, azonnal megáll. Ennyi erővel lejátszhatunk harminc ütésből álló labdamenetet, és ha elveszíti, kikérheti a visszajátszást

– érvelt a szerb, hiába. A pontot végül megnyerte, az első játszmát viszont nem.

Djokovics tovább menetel Pekingben

Djokovics viszont nem hagyta annyiban: a második, majd a harmadik szett is az övé lett. Látványos labdamenetből sem volt hiány.

Djokovics alaposan megünnepelte a sikert, a pekingi győzelmi sorozatát pedig az elődöntőben Danyiil Medvegyev ellen folytathatja. A másik ágon Alex de Minaur és Hubert Hurkacz jutott a legjobb négy közé.

– Borzasztóan kezdtem, nem melegedtem be eléggé, ami az én hibám. Aztán felvettem a ritmust – mondta Djokovics, aki Zverevet is méltatta.

– Ebben a pillanatban ő a világ legjobb játékosa. Amikor úgy adogat, ahogy ma vagy az egész évben, az valódi rémálom az ellenfelének. Örülök neki, hogy a fontos pillanatokban, 5:4-nél a második és a harmadik szettben is jókat ütöttem – elemzett Djokovics, aki mindkét általa nyert játszmának a végén tudott brékelni.