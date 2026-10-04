Politikai számonkérésbe fordult a barcelonai filmvetítés – Káel Csabát börtönnel is fenyegették



A balos fesztiváligazgató is kiállt a film mellett, ami díjat kapott Barcelonában



A közjáték jelentőségét árnyalja, hogy maga a fesztivál igazgatója, Loránd János sem osztotta a tiltakozók értelmezését.

A csíkszeredai születésű, Barcelonában élő fesztiválszervező elmondta: politikai kérdésekben nem ismeri a teljes magyarországi kontextust, Káel Csabát azonban nemzetközileg elismert alkotónak tartja.



Loránd – aki a Telexnek azért leszögezte, nagyon örül, hogy „vége lett az Orbán-diktatúrának” – a Magyar menyegzőt fontos filmnek nevezte, amely szerinte akár évtizedek múlva is bemutathatja majd az erdélyi kultúrát. Azt is hangsúlyozta, hogy nem látott a filmben kormánypárti politikai propagandát, ezért a jelentős állami támogatást sem tartotta önmagában problémának.

A fesztiváligazgató szerint a tiltakozók ráadásul nem a vetítésre érkeztek, hanem később kapcsolódtak be a beszélgetésbe, és azt is állította, hogy nem fizettek belépőt. Az érintettek vitatták a Telexnek, hogy ittasak lettek volna.

A Súlypont rámutatott, hogy a fesztivál hivatalos programjában szereplő alkotás ráadásul szakmai elismerést is kapott:

a Magyar menyegző az idézett (egyébként közismerten ultraliberális) barcelonai táncfilmfesztiválon az egyik legfontosabb díjat kapta.

A Portrait of a Generation Award díjat most elnyert film egyébként egy határon átívelő történet, amely a nyolcvanas évek Erdélyében játszódik, történetében központi szerepet játszik egy kalotaszegi lakodalom, és maga az erdélyi néptánckultúra. A koreográfiát a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar táncművész, koreográfus, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Zsuráfszky Zoltán készítette.