A Fidesz Hankó Balázst politikai fogolynak és a Tisza-kormány önkénye áldozatának tekinti. A párt korábban azt is egyértelművé tette, hogy nem várja el tőle országgyűlési mandátumának visszaadását.
Orbán Viktor: Hankó Balázs után mások is börtönbe kerülhetnek
Orbán Viktor szerint politikai és kulturális leszámolás áll Hankó Balázs letartóztatása mögött. A volt miniszterelnök egy zárt körű rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte a korábbi kulturális miniszter azért került rács mögé, mert a keresztény és nemzeti értékeket képviselő kulturális irányvonalat támogatta. Orbán úgy véli, Hankó esete nem marad egyedi, és további hasonló eljárásokra lehet számítani.
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