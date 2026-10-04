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Fél tucat településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap

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Hat településen járulhatnak ma az urnákhoz a választók: két községben a polgármester és a képviselő-testület összetételéről is döntenek, Vaján új településvezetőt választanak, három másik településen pedig képviselői mandátumokról szavaznak. Budaörsön különleges helyzet állt elő: a szeptemberi szavazategyenlőség miatt meg kell ismételni az időközi választás szavazását.

Kárpáti András
2026. 10. 04. 10:29
Választás, Borítókép: Ilusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A szeptemberi voksoláson hatan indultak, Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje azonban egyaránt 171 szavazatot szerzett. A szavazategyenlőség miatt a voksolást meg kell ismételni.

Ez az első ilyen eset a választási eljárási törvény 2024. december 31-én hatályba lépett módosítása óta: az új szabályok alapján szavazategyenlőségnél már nem újabb időközi választást kell kiírni, hanem a szavazást kell megismételni. Ezúttal öt jelölt indul, a névjegyzékben csaknem 2200-an szerepelnek.

A szavazóhelyiségek reggel hat órától este hét óráig tartanak nyitva.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercelen roma nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választottak volna, ez a voksolás azonban a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.

 



 

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

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Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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