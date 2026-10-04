Fél tucat településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap

A szeptemberi voksoláson hatan indultak, Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje azonban egyaránt 171 szavazatot szerzett. A szavazategyenlőség miatt a voksolást meg kell ismételni.

Ez az első ilyen eset a választási eljárási törvény 2024. december 31-én hatályba lépett módosítása óta: az új szabályok alapján szavazategyenlőségnél már nem újabb időközi választást kell kiírni, hanem a szavazást kell megismételni. Ezúttal öt jelölt indul, a névjegyzékben csaknem 2200-an szerepelnek.

A szavazóhelyiségek reggel hat órától este hét óráig tartanak nyitva.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercelen roma nemzetiségi önkormányzati képviselőket is választottak volna, ez a voksolás azonban a szükséges számú jelölt hiányában elmarad.