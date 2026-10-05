A gólszerzők nem játszhatnak, Marco Rossi meglepő titkos fegyvert kapott

– Ezek az olasz edzők általában erős csapatok kispadján ültek. San Marinót például legyőztük, pedig olasz szakember irányította – replikázott Rossi.
Az biztos, hogy egy mostani győzelem értékesebb lenne.
– Ezek az olasz edzők általában erős csapatok kispadján ültek. San Marinót például legyőztük, pedig olasz szakember irányította – replikázott Rossi.
Az biztos, hogy egy mostani győzelem értékesebb lenne.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.