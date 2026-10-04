Luka Modric ritka kiborulása: Húsz éve vagyok itt, de először érzek szégyent

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Története legsúlyosabb vereségét szenvedte el a horvát labdarúgó-válogatott, amely hazai pályán 7-0-ra kikapott Angliától a Nemzetek Ligájában. Luka Modric húsz válogatottban eltöltött év után először beszélt szégyenérzetről, a horvát sajtó pedig nem kímélte Slaven Bilic csapatát: volt olyan lap, amely már San Marinóhoz hasonlította a világbajnoki érmes együttest.

Szalay Attila
2026. 10. 04. 7:19
Luka Modric szégyelli magát az Anglia elleni 7-0-s horvát vereség után Fotó: MARKO PERKOV Forrás: AFP

Slaven Bilic állása is veszélyben?

A 24sata ennél is tovább ment: „teljes összeomlásról” írt, és már azt a kérdést is feltette, van-e egyáltalán értelme folytatni a Bilic-projektet. A lap szerint a rijekai találkozó az első perctől klasszikus macska-egér játék volt, a horvát csapat pedig fizikailag és mentálisan sem volt azon a szinten, hogy komoly ellenállást fejtsen ki.

A vereség azért is különösen fájdalmas Horvátországban, mert nem elszigetelt kudarcról van szó. Slaven Bilic együttese néhány nappal korábban 4-1-re kikapott Spanyolországtól is, vagyis két mérkőzés alatt 11 gólt kapott. Bilic második szövetségi kapitányi korszakában így nagyon gyorsan jelentős nyomás került a szakmai stábra.

Bilic a lefújás után nem is próbálta kisebbíteni a történteket. Kollektív összeomlásról beszélt, bocsánatot kért a szurkolóktól, és hangsúlyozta: ilyen eredmény Horvátország számára elfogadhatatlan. Érzékeltetésül azt mondta, szerinte Anglia még Észtországot sem győzné le hét góllal.

Horvátország korábbi negatív rekordját a Spanyolország elleni 2018-as 6-0-s vereség jelentette. Az angolok rijekai hetese ezt is felülírta.

Luka ModricAngliaHorvátországNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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Néző László
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Kecsegét kecsegtetni

Néző László avatarja

Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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