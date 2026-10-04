Luka Modric ritka kiborulása: Húsz éve vagyok itt, de először érzek szégyent

Slaven Bilic állása is veszélyben?

A 24sata ennél is tovább ment: „teljes összeomlásról” írt, és már azt a kérdést is feltette, van-e egyáltalán értelme folytatni a Bilic-projektet. A lap szerint a rijekai találkozó az első perctől klasszikus macska-egér játék volt, a horvát csapat pedig fizikailag és mentálisan sem volt azon a szinten, hogy komoly ellenállást fejtsen ki.

A vereség azért is különösen fájdalmas Horvátországban, mert nem elszigetelt kudarcról van szó. Slaven Bilic együttese néhány nappal korábban 4-1-re kikapott Spanyolországtól is, vagyis két mérkőzés alatt 11 gólt kapott. Bilic második szövetségi kapitányi korszakában így nagyon gyorsan jelentős nyomás került a szakmai stábra.

Bilic a lefújás után nem is próbálta kisebbíteni a történteket. Kollektív összeomlásról beszélt, bocsánatot kért a szurkolóktól, és hangsúlyozta: ilyen eredmény Horvátország számára elfogadhatatlan. Érzékeltetésül azt mondta, szerinte Anglia még Észtországot sem győzné le hét góllal.

Horvátország korábbi negatív rekordját a Spanyolország elleni 2018-as 6-0-s vereség jelentette. Az angolok rijekai hetese ezt is felülírta.