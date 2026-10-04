A babgulyásról beszél a Tisza-kormány, miközben hallgat a honvédségi luxus kastélyszállóban tartott kormányülés költségeiről
Nem árulta el a kormány, mennyibe kerül az adófizetőknek a Tisza-kabinet kétnapos erdőbényei kihelyezett ülése, és arra sem adott választ, miért éppen a honvédség kastélyszállójára esett a választás, illetve hány ember elszállásolásáról kellett gondoskodni. Miközben a költségekre és a résztvevők számára vonatkozó kérdésekre sem érkezett válasz, a nyilvánossággal eddig mondössza azt közölték: szombat este babgulyást vacsoráztak.
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