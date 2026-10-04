AZ MCC alapítója magyar és európai bíróságokhoz fordul azután, hogy a Tisza-kormány harminc év munkáját tette tönkre

Állítása szerint az új vezetés igyekszik távol tartani a közéleti és társadalmi kérdéseket a hallgatóktól, a már megszervezett programok lemondásával pedig egyetlen hónap alatt több tízmillió forintos kiadást okozott.

Közéletmentesítés ürügyén a 30 éves intézmény elsorvasztása zajlik. Az egész világon példának tekintett tehetséggondozó központot szürke, unalmas diákszállássá silányították. Így akarják képezni a jövő vezetőit

– írta.

Tombor arra a kritikára is reagált, amely szerint az MCC az előző években a korábbi politikai rendszert szolgálta. Mint fogalmazott, ez szerinte nem felel meg a valóságnak, de még ha így is lett volna, az intézmény jelenlegi átalakítását akkor sem tartaná elfogadhatónak.

Jogi útra terelik az ügyet

Az MCC alapítója szerint az elmúlt hónapok intézkedéseivel alapvető normákat és alkotmányos jogokat is megsértettek.

Tombor András bejelentette, hogy jogi útra terelik az ügyet, a magyar és európai bíróságokon keresnek elégtételt.

Tombor András bejegyzését azzal zárta: az MCC szellemiségét az intézmény megszüntetésével sem lehet felszámolni, mert az tovább él az elmúlt évtizedekben ott tanuló diákokban.

Az MCC-vel pedig tehetnek bármit, a szellemiségét megtörni nem tudják, hiszen az tovább él ezer és ezer diákban, akik a hosszú évtizedek alatt az intézmény falai között megfordultak. Közösen fogjuk hát őrizni a Mathias Corvinus Collegium eszméjét, amely idővel újra szárba szökken a Kárpát-medencében

– fogalmazott Tombor András.