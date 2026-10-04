Tolhatják az autót? Kíméletlenül földbe döngölték a pilóták a modern F1-et, a győztes Verstappen is

Fernando Alonso és a kiesésén már csak kínjában nevető George Russell a csalódott nézőket is szóba hozta, Sergio Pérez viszont nem kerülgette a forró kását.

Olyan volt, mintha a gokartban lejárt volna bérlési idő. Teljességgel elfogadhatatlan, ami történt.

– fogalmazott a mexikói.

Lando Norris is hasonlóan keményen fogalmazott, az uralkodó Forma–1-es világbajnok szerint az eset bizonyította, hogy semmi szükség az elektronikai vezérlésre. Csapattársa, Oscar Piastri viszont megtalálta a megoldást:

– Amikor a turbó nem működik, a motor használata helyett nyugodtan tolhatjuk az autót.