Tolhatják az autót? Kíméletlenül földbe döngölték a pilóták a modern F1-et, a győztes Verstappen is

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A modern F1-es technológia csődöt mondott Sepangban, a Bahreini Nagydíj elején. Max Verstappen, Lando Norris és Sergio Pérez is kritizált, Oliver Bearman ijesztő élményről számolt be, miután az autók megálltak a pályán. Fernando Alonso és George Russell az F1-es rajongókat sajnálta, az FIA képviselője igyekezett megmagyarázni, hogy mi történhetett.

Koczó Dávid
2026. 10. 04. 18:18
A modern F1-es technológia csődje a boxutcába kényszerítette a pilótákat a sepangi Bahreini Nagydíjon Fotó: PsnewZ via ZUMA Press/Xavi Bonilla

Fernando Alonso és a kiesésén már csak kínjában nevető George Russell a csalódott nézőket is szóba hozta, Sergio Pérez viszont nem kerülgette a forró kását.

Olyan volt, mintha a gokartban lejárt volna bérlési idő. Teljességgel elfogadhatatlan, ami történt.

– fogalmazott a mexikói.

Lando Norris is hasonlóan keményen fogalmazott, az uralkodó Forma–1-es világbajnok szerint az eset bizonyította, hogy semmi szükség az elektronikai vezérlésre. Csapattársa, Oscar Piastri viszont megtalálta a megoldást:

– Amikor a turbó nem működik, a motor használata helyett nyugodtan tolhatjuk az autót.

Oliver Bearman, a Haas versenyzője írta le legjobban, miért kritikusak a pilóták.

– Nem is tudtam, hogy az FIA irányítani tudja a gázpedálunkat. Valójában ijesztő volt. A gázpedálom nem működött, de úgy néz ki, hogy a többieké sem – fogalmazott Bearman, aki társaihoz hasonlóan tehetetlennek érezte magát a saját autójában.

A FIA nem vállal garanciát

A modern F1 a kritikák ellenére marad, Tombazisz szavai alapján pedig jobb, ha a pilóták felkészülnek a legrosszabbra.

– Ez a konkrét probléma nem fog újra előjönni, ezt garantálhatom, de azt nem, hogy semmilyen más gond sem. Persze minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy elkerüljük őket – fogalmazott a FIA igazgatója.

 

Max VerstappenFernando Alonsoforma-1Lando NorrisSergio PérezSzóljon hozzá!

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