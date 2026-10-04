Borbély Balázs távozásáról az ETO-tulajdonos: „Emberi szempontból lepődtem meg”
Az NB I nyári átigazolási időszakának legjelentősebb története nem játékos, hanem edző klubcseréje volt: Borbély Balázs az ETO FC élén nyert aranyérem után az FTC kispadjára ült át. Győrben a mai napig nem tudták elfogadni Borbély Balázs távozását, amelyről most Világi Bálint tulajdonos beszélt.
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