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Borbély Balázs távozásáról az ETO-tulajdonos: „Emberi szempontból lepődtem meg”

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Az NB I nyári átigazolási időszakának legjelentősebb története nem játékos, hanem edző klubcseréje volt: Borbély Balázs az ETO FC élén nyert aranyérem után az FTC kispadjára ült át. Győrben a mai napig nem tudták elfogadni Borbély Balázs távozását, amelyről most Világi Bálint tulajdonos beszélt.

Koczó Dávid
2026. 10. 04. 16:08
Világi Bálint, az ETO FC tulajdonosa máshogy képzelte az együttműködés lezárulását, Borbély Balázs ma már az FTC vezetőedzője Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
ETO FCBorbély BalázsFerencváros FTCSzóljon hozzá!

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Czirják Imre
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter útja a Gresham-palotától az ügyészségi meghallgatásig

Czirják Imre avatarja

A lakoma után lehet megint aggódni az árva gyerekekért vagy az ügyészségre járni kihallgatásra.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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