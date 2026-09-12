9/11 olyan sebeket hagyott, amikről keveset beszélünk: mai napig nincs ítélet a felelősök felett sem

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Már 25 év telt el azóta, hogy 2001. szeptember 11-én két utasszállító repülőgép a New York-i ikertornyokba csapódott, egy pedig a Pentagonba. Az a délelőtt nemcsak mintegy háromezer ártatlan ember életének vetett véget, hanem örökre megsemmisítette a nyugati világ sebezhetetlenségébe vetett hitet is. 25 év elteltével a titkos akták megnyitása olyan sebeket tépett fel, amik bizonyítják, hogy a terror elleni háborúnak soha nem lesz vége.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 12. 5:07
Forrás: Ann Ronan Picture Library
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Létrehozták a Közlekedésbiztonsági Hatóságot, amely a biztonsági ellenőrzéseket új szintre emelte. Megjelent a folyadékok teljes kitiltása, a cipők kötelező levétele az ellenőrző pontokon, a testszkennerek alkalmazása és a szigorúbb profilalkotás. A légi közlekedés egy barátságos szolgáltatásból egy órákon át tartó, alapos és fegyelmezett procedúrává változott, amit a mai generációk már teljesen természetesnek vesznek, holott valójában a biztonsági stratégia tartós átalakulásának a lenyomata.

Merőben más élmény volt repülővel utazni 2001 szeptembere előtt, mint ma (Fotó: OLIVER STRATMANN / DPA)
Merőben más élmény volt repülővel utazni 2001 szeptembere előtt, mint ma (Fotó: OLIVER STRATMANN / DPA)

A jogalkotásban is gyökeres változások történtek. A washingtoni kongresszus alig néhány héttel a támadások után elfogadta a Patriot Act nevű jogszabályt. Ez a törvény a nemzetbiztonság megerősítése érdekében jelentősen kiterjesztette a hatóságok jogköreit. A jogszabály felhatalmazta a titkosszolgálatokat, hogy szélesebb körben, egyszerűsített eljárással figyelhessék meg a digitális kommunikációt, az e-maileket, a telefonhívásokat és az internetes kereséseket. A terrorelhárítás jegyében létrehozott adatgyűjtési rendszerek és megfigyelési technoló­giák idővel globális mintává váltak, s a nyugati világ szinte összes kormánya beépítette őket a saját nemzetbiztonsági eszköztárába.

A gyász sosem múlik el igazán a 2001-ben történtek után (Fotó: TANNEN MAURY / AFP)
A gyász sosem múlik el igazán a 2001-ben történtek után (Fotó: TANNEN MAURY / AFP)

Évtizedes konteók 9/11-re

A mai napig sokan vitatkoznak azon is, hogy mi történt pontosan Washingtonban. Az interneten máig pörög a pletyka, hogy a Pentagonba valójában nem is csapódott be repülő, csak egy rakéta talált be. A valóság és a fizika azonban kíméletlen: az American Airlines 77-es járata 800 kilométer per órás sebességgel fúródott bele az amerikai védelmi minisztérium nyugati szárnyába. Sokan azért dőltek be az összeesküvés-elméleteknek, mert az első képeken egy viszonylag szűk lyuk látszott az épület falán, és sehol nem voltak óriási szárnyak vagy felismerhető roncsok. Csakhogy a gép csurig volt töltve több mint 26 ezer liter kerozinnal.

A becsapódás ereje és az utána tomboló, több ezer fokos tűz szó szerint megolvasztotta a repülőgép szerkezetét és megsemmisítette az épületen belül, miközben a szárnyak a megerősített betonfallal találkozva azonnal letörtek. A gép törzse átütötte az épület gyűrűit, a repülőn ülők mellett 125 ember halt meg.

A negyedik gép volt az egyetlen, amelyik nem talált célt: az a Fehér Ház vagy a Capitolium felé tartott, de az utasok szembeszálltak a terroristákkal, így az egy pennsylvaniai mezőn zuhant le.

US President George W. Bush (L) confers with UN Secretary-General Kofi Annan (R) at the site of the destroyed World Trade Center 11 November 2001 in New York. Two months to the day after the terror strikes, Bush paid tribute to over 80 nations with citizens buried in the "tomb of rubble" that was the World Trade Center. AFP PHOTO (Photo by UNITED NATIONS / AFP)
Fotó: - / UNITED NATIONS

A rémálom tovább él

Bár sokan azt hiszik, hogy ez az egész már csak a múlté, az idei évforduló sokkoló aktualitásokat tartogat. Az első és legmegrázóbb tény a toxikus por, ami ezrek halálát okozta később. Amikor az ikertornyok összeomlottak, egy olyan mérgező felhő borította be Manhattan alsó részét, ami tonnányi azbesztet, ólmot, kerozint és üvegport tartalmazott. Ez a por több embert ölt meg, mint maga a konkrét terrortámadás.

A legfrissebb egészségügyi adatok szerint a romok eltakarításán dolgozó tűzoltók, rendőrök, önkéntesek és túlélők közül eddig több mint 6100 ember halt meg a belélegzett anyagok okozta daganatos és tüdőbetegségekben – szemben a támadás napján elhunyt 2977 áldozattal. 

A megbetegedett áldozatok anyagi és orvosi támogatása a mai napig komoly politikai csaták forrása Washingtonban.

ARLINGTON, VA - UNDATED: In this handout provided by the Federal Bureau of Investigation (FBI), first responders on scene following an attack at the Pentagon on September 11, 2001 in Arlington, Virginia in this undated image. American Airlines Flight 77 was hijacked by al Qaeda terrorists who flew it in to the building killing 184 people. Federal Bureau of Investigation via Getty Images/AFP (Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump még az első elnöksége alatt aláírt egy törvényt, amivel szinte a század végéig bebiztosította a családoknak járó kártérítések kifizetését. Az orvosi kezeléseket és a kórházi számlákat fedező egészségügyi program azonban komoly pénzhiánnyal küzdött, így a betegek ellátása bizonytalanná vált. Ezt a patthelyzetet végül a két nagy amerikai párt megállapodása után az elnök által idén év elején aláírt új állami költségvetés oldotta meg, amely tizennégy évre előre garantálja a betegek ingyenes orvosi ellátását.

Közben a jogi fronton is elképesztő patthelyzet alakult ki. Negyedszázaddal a tragédia után a támadások fő kitervelői és pénze­lői a mai napig nem kaptak jogerős ítéletet. A guantánamói börtönben alkalmazott speciális kihallgatási technikák és a jogi problémák miatt a vallomások felhasználhatósága vitatottá vált, a per pedig évtizedekre beragadt egy bonyolult nemzetközi jogi eljárásba. A Pentagon épp a napokban tűzte ki a hivatalos tárgyalás új dátumát 2028-ra. Sok áldozat idős családtagja attól fél, hogy már meg sem élik a napot, amikor törvényes ítéletet hirdetnek a gyilkosok felett.

terrortámadásszeptember 11.9/11

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