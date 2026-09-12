9/11 olyan sebeket hagyott, amikről keveset beszélünk: mai napig nincs ítélet a felelősök felett sem

Létrehozták a Közlekedésbiztonsági Hatóságot, amely a biztonsági ellenőrzéseket új szintre emelte. Megjelent a folyadékok teljes kitiltása, a cipők kötelező levétele az ellenőrző pontokon, a testszkennerek alkalmazása és a szigorúbb profilalkotás. A légi közlekedés egy barátságos szolgáltatásból egy órákon át tartó, alapos és fegyelmezett procedúrává változott, amit a mai generációk már teljesen természetesnek vesznek, holott valójában a biztonsági stratégia tartós átalakulásának a lenyomata.

Merőben más élmény volt repülővel utazni 2001 szeptembere előtt, mint ma (Fotó: OLIVER STRATMANN / DPA)

A jogalkotásban is gyökeres változások történtek. A washingtoni kongresszus alig néhány héttel a támadások után elfogadta a Patriot Act nevű jogszabályt. Ez a törvény a nemzetbiztonság megerősítése érdekében jelentősen kiterjesztette a hatóságok jogköreit. A jogszabály felhatalmazta a titkosszolgálatokat, hogy szélesebb körben, egyszerűsített eljárással figyelhessék meg a digitális kommunikációt, az e-maileket, a telefonhívásokat és az internetes kereséseket. A terrorelhárítás jegyében létrehozott adatgyűjtési rendszerek és megfigyelési technoló­giák idővel globális mintává váltak, s a nyugati világ szinte összes kormánya beépítette őket a saját nemzetbiztonsági eszköztárába.

A gyász sosem múlik el igazán a 2001-ben történtek után (Fotó: TANNEN MAURY / AFP)

Évtizedes konteók 9/11-re

A mai napig sokan vitatkoznak azon is, hogy mi történt pontosan Washingtonban. Az interneten máig pörög a pletyka, hogy a Pentagonba valójában nem is csapódott be repülő, csak egy rakéta talált be. A valóság és a fizika azonban kíméletlen: az American Airlines 77-es járata 800 kilométer per órás sebességgel fúródott bele az amerikai védelmi minisztérium nyugati szárnyába. Sokan azért dőltek be az összeesküvés-elméleteknek, mert az első képeken egy viszonylag szűk lyuk látszott az épület falán, és sehol nem voltak óriási szárnyak vagy felismerhető roncsok. Csakhogy a gép csurig volt töltve több mint 26 ezer liter kerozinnal.

A becsapódás ereje és az utána tomboló, több ezer fokos tűz szó szerint megolvasztotta a repülőgép szerkezetét és megsemmisítette az épületen belül, miközben a szárnyak a megerősített betonfallal találkozva azonnal letörtek. A gép törzse átütötte az épület gyűrűit, a repülőn ülők mellett 125 ember halt meg.

A negyedik gép volt az egyetlen, amelyik nem talált célt: az a Fehér Ház vagy a Capitolium felé tartott, de az utasok szembeszálltak a terroristákkal, így az egy pennsylvaniai mezőn zuhant le.