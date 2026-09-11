Trump a huszonötödik évfordulón: Szörnyű, szörnyű gonosz tört az életünkbe

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Reakciók a tengeren innen

Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban — írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás évfordulóján a magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken. Orbán Anita az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy huszonöt év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást.

Negyed évszázaddal a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások után Európa továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Egyesült Államokkal ápolt szoros kapcsolatok mellett, jelentette ki Kaja Kallas európai uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a 25. évforduló alkalmából.