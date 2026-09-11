Trump a huszonötödik évfordulón: Szörnyű, szörnyű gonosz tört az életünkbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikaiak fele szeptember 11-ét tartja élete fő történelmi eseményének.

Magyar Nemzet
2026. 09. 11. 16:44
Fotó: Europress/AFP/Saul Loeb
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A law enforcement officer stands next to the reflecting pools at the 9/11 Memorial, during a ceremony commemorating the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks on the World Trade Center at the National 9/11 Memorial & Museum on September 11, 2026 in New York City. (Photo by Jeenah Moon / POOL / AFP)
Fotó: Europress/AFP/Jeenah Moon / POOL

Reakciók a tengeren innen 

Szeptember 11-e annak a biztonságnak a törékenységét idézi fel, amelyet természetesnek veszünk a mindennapokban — írta a New York-i ikertornyok elleni terrortámadás évfordulóján a magyar külügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken. Orbán Anita az évforduló alkalmából egyúttal együttérzését fejezte ki a szövetséges amerikai néppel. Mint írta, az áldozatokra és családjaikra gondol, valamint arra, hogy huszonöt év múltán sem vehetjük természetesnek a biztonságot, a szabadságot és az egymás iránti szolidaritást.

Negyed évszázaddal a 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadások után Európa továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Egyesült Államokkal ápolt szoros kapcsolatok mellett, jelentette ki Kaja Kallas európai uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a 25. évforduló alkalmából.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a szeptember 11-i 25. évfordulós megemlékezésen New Yorkban (Fotó:  SAUL LOEB / AFP)

szeptember 11.megemlékezésNew York-i Világkereskedelmi KözpontEgyesült ÁllamokDonald Trump9/11Pentagonévforduló

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Bayer Zsolt avatarja

Mit kínál az AfD? Azt, hogy megállítja a migrációt. A multikulti elutasítása. Az Oroszország elleni szankciók eltörlése. Visszatérés az olcsó orosz energia használatára. Hagyományos családmodell. Anti-woke. Az atomerőművek újraindítása.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu