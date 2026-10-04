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Brutális segélycsomagot jelentett be a német kancellár Kijevben, Merz látogatása alatt is bombázták a fővárost + videó

Brutális segélycsomagot jelentett be a német kancellár Kijevben, Merz látogatása alatt is bombázták a fővárost + videó

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Friedrich Merz német kancellár vasárnap érkezett Kijevbe, hogy egy 1,35 milliárd eurós katonai és energetikai segélycsomagot, valamint egy közös dróngyártási paktumot véglegesítsen Volodimir Zelenszkij elnökkel. A kormányfő védelmi és ipari vállalatok vezetőivel, valamint Katherina Reiche gazdasági miniszterrel együtt utazott az ukrán fővárosba, amelynek hídjait az elmúlt három napban orosz légicsapások érték, legutóbb épp a delegáció megérkezésekor csapódott egy orosz drón az Északi hídba.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 04. 14:11
Friedrich Merz Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkijjel
Friedrich Merz Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkijjel Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Brutális pénzügyi és katonai csomagot jelentett be Friedrich Merz Ukrajnában
Brutális pénzügyi és katonai csomagot jelentett be Friedrich Merz Ukrajnában (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

A kijevi tárgyalások és a helyszínen megerősített katonai szövetség célja Merz szerint azt, hogy határozott üzenetet küldjenek Moszkvának: a támadások ellenére Németország elköteleződése megingathatatlan, és Berlin kész technológiai és anyagi téren is a végsőkig támogatni Kijev védelmét.

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Merznek a jelek szerint nem szóltak, hogy otthon Németországban hónapról hónapra emelkedik azoknak a száma, akik szerint már túlzásba esett Németország az ukrajnai támogatásokkal. Miközben milliárdok áramlanak a háború sújtotta országba, otthon a gazdaság a szakadék szélén táncol, a mindennapi megélhetés pedig egyre drágább. A legfrissebb felmérések szerint a lakosság alig több mint fele tartja szükségesnek vagy fokozandónak a fegyverszállításokat Kijev számára

Ezzel párhuzamosan a katonai segélyeket ellenzők aránya a háború kezdete óta most érte el a legmagasabb szintet, megközelítve a negyvenkét százalékot.

A felmérésekből az is kiderül, hogy a német adófizetők jelentős része szerint a fegyverküldés már túl messzire megy, és inkább a diplomáciai megoldásokat kellene erőltetni. Óriási történelmi és földrajzi törésvonal húzódik az egykori Kelet- és Nyugat-Németország tartományai között a kérdés megítélésében. A volt Kelet-Németország területén élők többsége határozottan elutasítja a háború további finanszírozását, és sokallja a Kijevnek juttatott milliárdokat. 

A németeknek egyre inkább elegük van abból, hogy Ukrajnát támogatják a pénzükből (Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA)
A németeknek egyre inkább elegük van abból, hogy Ukrajnát támogatják a pénzükből (Fotó: FRANK HAMMERSCHMIDT / DPA)

A politikai pártok szavazótáborai között is radikálisak a különbségek, a zöld és centrista szavazók a leginkább elkötelezettek Ukrajna mellett. Ezzel szemben a jobboldali és baloldali pártok szimpatizánsai szinte teljes egészében leállítanák a katonai és pénzügyi támogatásokat. A hangulatváltozást a pártpolitikai erőviszonyok átalakulása is hűen tükrözi a mindennapokban. Az ukrajnai támogatásokat ellenző Alternatíva Németországért párt (AfD) népszerűsége történelmi csúcsra, harminc százalékra emelkedett, miközben a kancellárt pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) történelmi mélységben vergődik.

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Néző László
idezojelekkecsege

Kecsegét kecsegtetni

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Ideig-óráig kecsegék puszilgatásával, római vakációkkal, parlamenti parádékkal, meg ellenzéki politikusok bebörtönzésével el lehet fedni a valóságot, de ahogyan telnek a hetek, hónapok, ez már kevés lesz, mint kecsegében a szálka.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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