Brutális segélycsomagot jelentett be a német kancellár Kijevben, Merz látogatása alatt is bombázták a fővárost + videó

Brutális pénzügyi és katonai csomagot jelentett be Friedrich Merz Ukrajnában (Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

A kijevi tárgyalások és a helyszínen megerősített katonai szövetség célja Merz szerint azt, hogy határozott üzenetet küldjenek Moszkvának: a támadások ellenére Németország elköteleződése megingathatatlan, és Berlin kész technológiai és anyagi téren is a végsőkig támogatni Kijev védelmét.

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Merznek a jelek szerint nem szóltak, hogy otthon Németországban hónapról hónapra emelkedik azoknak a száma, akik szerint már túlzásba esett Németország az ukrajnai támogatásokkal. Miközben milliárdok áramlanak a háború sújtotta országba, otthon a gazdaság a szakadék szélén táncol, a mindennapi megélhetés pedig egyre drágább. A legfrissebb felmérések szerint a lakosság alig több mint fele tartja szükségesnek vagy fokozandónak a fegyverszállításokat Kijev számára.

Ezzel párhuzamosan a katonai segélyeket ellenzők aránya a háború kezdete óta most érte el a legmagasabb szintet, megközelítve a negyvenkét százalékot.

A felmérésekből az is kiderül, hogy a német adófizetők jelentős része szerint a fegyverküldés már túl messzire megy, és inkább a diplomáciai megoldásokat kellene erőltetni. Óriási történelmi és földrajzi törésvonal húzódik az egykori Kelet- és Nyugat-Németország tartományai között a kérdés megítélésében. A volt Kelet-Németország területén élők többsége határozottan elutasítja a háború további finanszírozását, és sokallja a Kijevnek juttatott milliárdokat.