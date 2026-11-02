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Ukrajna Oroszországot okolja, de Moszkva is közölte: feltörték a vészjelző alkalmazásukat

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Ukrajna és Oroszország közölte, hogy az éjszaka folyamán feltörték vészjelző alkalmazásaikat, hamis figyelmeztetéseket küldve a polgároknak a közelgő légitámadásokról, vegyi és nukleáris támadásokról. A figyelmeztetések egybeestek a Melania Trump amerikai first lady által közvetített hatnapos helyi tűzszünet lejártával Dél-Ukrajna egy kis területén, amely a leghosszabb tűzszünet volt a harcokban Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 02. 15:58
Ukrajna Oroszországot okolja, de Moszkva is közölte: feltörték a vészjelző alkalmazásukat
Óvóhely Ukrajnában Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP

Az ukránbarát Atesh hackercsoport hétfőn kora reggel a Telegram csatornáján közzétett egy képernyőképet a riasztásról, amelyen ez az üzenet állt: „Feltörték a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának alkalmazását!”

A minisztérium azonban bagatellizálta a hatást, mondván, hogy ez nem az egyik fő nyilvános figyelmeztető rendszer csatornája, hanem csupán egy kiegészítő információforrásnak nevezett eszköz.

A hackerek által közzétett üzenet nem is próbálta a hivatalos kommunikációt utánozni, és köznyelvi szavakat, káromkodásokat és Oroszországot becsmérlő nyelvezetet használt, az ország régióit pedig mocsaraknak nevezve. A hamis üzenet azt mondta az oroszoknak, hogy nukleáris robbanófejeket vetettek be minden orosz régió ellen, és azt tanácsolta az embereknek, hogy halmozzanak fel három hétre elegendő élelmiszert, és keressenek menedéket a pincéikben.

Az orosz minisztérium a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt nyilatkozta, hogy szakértőik dolgoznak az alkalmazás normál működésének visszaállításán.

„Arra kérjük a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, és csak a hivatalos információforrásoknak – az oroszországi Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának weboldalának és a minisztérium hivatalos közösségi média fiókjainak – bízzanak” – áll a közleményben.

Az orosz Beget internetszolgáltató szintén kibertámadásokról számolt be – közölte a TASZSZ. A szolgáltató értesítette az ügyfeleket a vis maiorról, és elismerte, hogy a támadás miatt átmenetileg nem tud bizonyos szolgáltatásokat nyújtani.

A cég leszögezte, hogy virtuális tárhely-erőforrásainak és felhőinfrastruktúrájának „túlnyomó” többségéről rendelkezik fájlmentésekkel, bár a teljes adat-helyreállítás jelentős időt vesz igénybe. „A dedikált szervereket már sikerült helyreállítanunk a beavatkozásunk nélkül. Továbbra is felmérjük a támadás hatásának mértékét, így egyelőre nem tudunk pontos ütemtervet adni az összes szolgáltatás teljes helyreállítására” – tette hozzá a vállalat. 

Borítókép: Ukránok egy légiriadó alatt az óvóhelyen (Fotó: AFP)

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