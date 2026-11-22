– Három napon át tárgyaltuk az átverés költségvetését, amelyről Magyar Péter napirend előtt is csak elvétve ejtett szót, a hajnalig elhúzódó vitán pedig meg sem jelent. Pedig lett volna mit megmagyaráznia: a 26 adóemelést, a 14. havi nyugdíj második részletének elmaradását, a családi kedvezmények tervezett szűkítését, a vállalkozások újabb terheit. Persze ilyenkor neki más dolga van, valamelyik Facebook-poszt alatt vitatkozik a kommentelőkkel. Mindenesetre mi módosító javaslatokat nyújtottunk be, kiállunk mindenki mellett, akiket átvert a Tisza – írta a fideszes politikus.

Újabb kamuügyet leplezne le a Fidesz

– Kamuzsoltibácsi, kamutaláltpénz után aztán itt volt még egy kamuügy: Panyi Miklós, Hegedűs Barbara és Pócs János a 11 éves „Martin” története kapcsán mutatott be újabb ellentmondásokat, bizonyítékaikat pedig holnap a Legfőbb Ügyészségre is elviszik. Magyar Péternek és Bódis Krisztának haladéktalanul tisztázniuk kell a szerepüket a propagandainterjúra leszállított 11 éves kisfiú ügyében, amivel az egész országot manipulálták – jelezte előre Bóka János.

Panyi Miklós egyébként egy imént kitett videóban jelezte, hogy kiegészítik még az iratokat, és csak kedden viszik az ügyészség elé:

Jön a tiszás megszorítás, a villanyáremelés

– Az is kiderült a héten, hogy a Tisza a villanyszámlákban a rendszerhasználati alapdíjat tízszeresére emeli. Ezt persze nem a miniszterelnöktől, Kapitány Istvántól vagy a három kormányszóvivő valamelyikétől tudtuk meg, de már ezt is megszoktuk – írt egy újabb, kormány számára kényelmetlen témáról a frakcióvezető.